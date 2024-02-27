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РФ получает из ЕС подсанкционные товары на миллионы евро

Виталий Кропман
27 февраля 2024 г.

По информации агентства Bloomberg, речь идет о "высокоприоритетных" товарах и технологиях. Почти четверть подсанкционных товаров поступила в Россию напрямую из европейских стран.

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Порт в Измире
Турция - одна из стран, помогающих России обойти санкцииФото: Mahmut Serdar Alakus/AA/picture alliance

Только за девять месяцев 2023 года стоимость полученных Россией из Евросоюза подсанкционных товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, составила 450 млн евро. При этом почти четверть товаров поступила напрямую из европейских стран. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает агентство Bloomberg по результатам анализа данных о торговых потоках.

В статье не уточняется, о каких конкретно подсанкционных товарах, которые издание называет "высокоприоритетными", идет речь. Как указывает Bloomberg, после начала войны в Украине, объем торговли этими товарами между ЕС и Россией снизился. Но одновременно резко возрос экспорт тех же товаров из европейских государств в третьи страны, а оттуда в Россию. Среди стран, участвовавших в поставках в обход санкций, Bloomberg называет Турцию, ОАЭ, Сербию и Китай, а также Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Издание также выяснило, что некоторые подсанкционные товары производятся зарубежными дочерними компаниями европейских производителей и также экспортируются в Россию через третьи страны.

Представители Еврокомиссии на вопросы Bloomberg не ответили.

13-й пакет санкций ЕС против РФ

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС, 23 февраля, ввел новые санкции в отношении ответственных за российскую агрессию, поддерживающих российский ВПК и способствующих обходу уже существующих ограничений. В частности, в новый список также вошли 10 компаний и физических лиц, участвующих в поставках северокорейского вооружения в Россию. Среди них министр обороны КНДР, а также нескольких компаний и физических лиц в Беларуси, оказывающих поддержку российской армии.

Под санкции подпала российская логистическая компания и ее директор, участвовавшие в параллельном импорте запрещенных товаров в Россию, "а также третий российский субъект, участвовавший в другой схеме закупок", пишет Еврокомиссия.

Кроме того, совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессии против Украины. На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению российского оборонного сектора. Это 17  организаций из РФ, участвующих в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ, а также компании, задействованные в обходе торговых ограничений, находящиеся в третьих странах: четыре компании в Китае и по одной из Казахстана, Турции, Индии, Сербии, Таиланда и Шри-Ланки, "которые косвенно поддерживают военно-промышленный комплекс России в его агрессивной войне против Украины, торгуя электронными компонентами".

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Публикация Bloomberg

www.bloomberg.com