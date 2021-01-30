Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская написала в Twitter в субботу, 30 января, добавив, что вместе с ней на эту премию выдвигается весь белорусский народ.

"Это великолепное выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - подчеркнула Тихановская.

По информации агентства AFP, на Нобелевскую премию выдвинута вся тройка лидеров белорусской оппозиции - кроме Тихановской, еще Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.

На Нобелевскую премию мира в этом году претендует также движение за гражданские права Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение", BLM).

Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году премии была удостоена Всемирная продовольственная программа ООН.

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