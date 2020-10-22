Тихановская считает лауреатами премии Сахарова всех протестующих белорусов

Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская поблагодарила Европейский парламент за награждение премии имени Сахарова и подчеркнула, что эту награду получили все белорусы, протестующие против результатов президентских выборов и насилия силовиков. Эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу, говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в четверг, 22 октября, в ее Telegram-канале.

В свою очередь незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало назвал награду важным сигналом для белорусов. "Она означает, что белорусский народ не одинок в противостоянии диктаторскому режиму, что белорусы чувствуют поддержку со стороны европейского и мирового сообщества и что весь мир действительно наблюдает за происходящим в Беларуси", - заявил Цепкало в интервью DW. Он выразил надежду, что уже в ближайшие месяцы белорусскому протестному движению удастся одержать победу и "у белорусского народа появится возможность построить свободное, демократическое и суверенное государство".

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико также отметил, что премией Европарламента награждено все белорусское демократическое движение. "Премия Сахарова - это награда для всех нас, кто каждый день законными и мирными способами борется за свободу, свои права и лучшее будущее для Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном на страницах штаба в соцсетях.

Премии Сахарова удостоена белорусская оппозиция

Ранее в тот же день председатель Европарламента Давид Сассоли объявил, что премии Сахарова удостоена демократическая оппозиция Беларуси, которую представляют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

"Масштабные протесты, продолжающиеся на площадях Беларуси уже 11 недель, потрясли мир. Тогда как наше восхищение народом Беларуси растет, мы все более огорчены насильственным подавлением со стороны Лукашенко", - заявил Сассоли. Он подчеркнул, что пришло время правительству в Минске прислушаться к голосу народа. Спикер поблагодарил демократическую белорусскую оппозицию за отстаивание свободы мысли и слова: "Насилие никогда не победит правду. Наш месседж вам, дорогие лауреаты, - оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать".

Церемония вручения должна состояться 16 декабря. Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

