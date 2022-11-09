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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, 8 ноября 2022 года
Премьер Швеции Кристерссон во время встречи с президентом Турции Эрдоганом в АнкареФото: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance
ПолитикаШвеция

Швеция готова изменить конституцию из-за требований Турции

Александра Иванова
60 мин. назад

На встрече с Эрдоганом в Анкаре новый премьер Швеции Кристерссон пообещал, что его правительство будет вести борьбу "с терроризмом и террористическими организациями, такими как PKK".

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Швеция намерена посредством изменения конституции ужесточить свое антитеррористическое законодательство, пойдя навстречу Турции в споре относительно условий вступления скандинавского королевства в НАТО. Как пояснил парламент Швеции во вторник, 9 ноября, соответствующие изменения позволят "ограничить свободу собраний групп, вовлеченных в терроризм".

Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 16 ноября. Если депутаты риксдага поддержат необходимые поправки, ужесточенный вариант антитеррористического законодательства, действующего в его нынешней форме с июля, вступит в силу с 1 января 2023 года. Как поясняют эксперты, тогда в Швеции станет легче заводить дела против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK).

Изменив свое антитеррористическое законодательство, Швеция выполнит одно из главных требований Анкары и условий, в зависимость от которых Турция ставит свое решение о поддержке заявки Швеции о вступлении в НАТО. Ранее Турция называла королевство "пристанищем для террористов".

Визит Ульфа Кристерссона в Турцию

Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе своего визита в Турцию 8 ноября также подчеркнул, что его страна намерена жестче бороться с преступностью и терроризмом.

"Несколько недель назад мое правительство было избрано с мандатом обеспечивать приоритет закона и правопорядка. Это включает борьбу с терроризмом и террористическими организациями, такими как PKK", - заявил Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Поэтому я хочу заверить всех турков: Швеция исполнит все свои обязанности перед Турцией по защите от террористических угроз, как до своего вступления в НАТО, так и в будущей роли союзника". 

Что касается Эрдогана, то тот заявил, что "искренне" желает вступления Швеции и Финляндии в НАТО, однако надеется, при всем понимании озабоченности Стокгольма вопросами безопасности, на соответствующую реакцию на озабоченность вопросами безопасности у Анкары.

Эрдоган сообщил также, что его следующая встреча со шведским премьером намечена на конец ноября. Она состоится в Стокгольме.

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