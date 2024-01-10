Патриарх РПЦ вызвал в церковный суд протоиерея Уминского

Запрещенного в служении священника вызывают для дачи "объяснений, показаний" в храм Христа Спасителя по делу о нарушении, связанном с "отказом чтения установленной молитвы о Святой Руси".

Московского священника Алексия Уминского, запрещенного ранее к служению и снятого с настоятельства Храма Троицы в Хохлах, вызвали в церковный суд. "11 января на 9.30 утра назначен церковный суд. Обвиняемый - протоиерей Алексий Уминский. Правонарушение связано "с отказом чтения установленной молитвы о Святой Руси за Божественной литургией", - написала в Telegram религиовед Ксения Лученко в среду, 10 января, опубликовав скан адресованной Уминскому повестки с подписью патриарха Кирилла. Заседание состоится в Епархиальном суде Москвы.

"Мы не будем делать прогнозы, но прецедент - дело священника Иоанна Коваля. 11 мая прошлого года та же судебная инстанция по аналогичному делу вынесла решение о лишении его сана", - написала Лученко. Она уточнила также, что церковный суд не предполагает "ни права ответчика заранее ознакомиться с материалами дела, ни наличия у него защитников".

РПЦ ввела запрет на служение Уминского в начале года

В датированном 3 января указе РПЦ протоиерея Алексия Уминского запретили в служении до окончания рассмотрения его дела в дисциплинарной комиссии при епархиальном совете. На его место настоятеля в храме Святой Троицы был назначен другой протоиерей.

Ряд российских СМИ связывают гонения РПЦ по отношению к Уминскому с его заявлениями в интервью журналисту Алексею Венедиктову в ноябре прошлого года, где священнослужитель заявил, что "война не делает никого лучше". Православным, не желающим молиться "за победу и поддержку СВО (войны России против Украины. - Ред.)", он посоветовал искать священников, которые "больше молятся о мире, нежели о победе".

С 1994 года Алексей Уминский был настоятелем храма Святой Троицы в Москве. Вел программы на телеканале "Культура", выпустил несколько книг. Он выступал в поддержку различных российских заключенных, в частности оппозиционера Алексея Навального, фигурантов дела "Нового величия" и "московского дела".

Общественность призывает церковь проявить милосердие

7 апреля 2021 года протоиерей Алексий Уминский записал двухминутное видео в поддержку Алексея Навального, где призвал проявить христианское милосердие к заключенному, которому администрация колонии в Покрове отказывает в медицинской помощи. "Для меня как для священника не имеет большого значения, как зовут заключенного, какую он носит фамилию, по какой статье он осужден. Но для меня имеют огромное значение слова Христа, который призывает к каждому человеку, находящемуся за решеткой, относиться как к Нему Самому", - пояснил священнослужитель в ролике.

Письмо в поддержку протоиерея, которое общественные деятели направили патриарху Кириллу, подписали более 6 тысяч человек, отмечает "Коммерсант". В тексте письма говорится, что "отец Алексий Уминский и его община ведут большую социальную работу", а сам священнослужитель "духовно поддерживает заключенных в местах лишения свободы", "включен в реальную жизнь общества и говорит с людьми на актуальные темы".

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