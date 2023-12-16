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СБУ объявила в розыск патриарха Кирилла

Анатолий Арни
16 декабря 2023 г.

Главу РПЦ обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении войны.

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Патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин (май 2019 года)
Патриарх Кирилл и Владимир Путин (фото из архива)Фото: Mikhael Klimentyev/AFP/Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Информация об этом появилась в базе данных украинского МВД в пятницу, 15 декабря.

Патриарха Кирилла - в карточке украинского МВД он записан под своим гражданским именем Гундяев Владимир Михайлович - обвиняют по двум пунктам. Речь идет о части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия, - а также части 2 статьи 437 УК Украины - "Ведение агрессивной войны". В совокупности наказание по обеим статьям может составлять до 30 лет тюрьмы.

Объявление Украиной патриарха Кирилла в национальный розыск может предшествовать передаче соответствующего запроса в международные розыскные органы.

СБУ ранее вынесла подозрение главе РПЦ в оправдании российской агрессии

В начале ноября 2023 года СБУ сообщила о вынесении подозрения Гундяеву по трем статьям УК Украины: посягательство на территориальную целостность страны, ведение агрессивной войны, а также отдельно введенной в 2022 году в украинский УК статье об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и восхвалении ее участников.

Последняя статья не была указана при объявлении патриарха в розыск.

Как отмечала СБУ, глава РПЦ пропагандирует позицию российских властей, используя для этого видеопроповеди, комментарии официальным российским СМИ, публикации на сайте Патриархии, а также религиозные общины в России и представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине. В частности, в марте 2022 года Кирилл благословил главу Росгвардии Виктора Золотова на войну, в конце февраля 2023 года он оправдал оккупацию востока Украины.

Патриарх Кирилл с самого начала вторжения РФ в Украину одобрил войну

Высказывания главы РПЦ, ставшего одним из первых приближенных Путина, публично поддержавших полномасштабную войну РФ против Украины, не раз критиковали представители церквей других стран.

Так, еще в марте 2022 года позицию главы РПЦ раскритиковали патриархи православных церквей Литвы и Эстонии. Недоумение позицией Гундяева высказывал и папа римский Франциск - по словам понтифика, российский патриарх "20 минут зачитывал с листка оправдания войны", когда Франциск затронул эту тему во время общения церковных лидеров по Zoom.

Из-за одобрения войны РФ против Украины патриарх Кирилл был внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. ЕС также намеревался внести главу РПЦ в свои санкционные списки, однако этому препятствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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