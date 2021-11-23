Судебное заседание о ликвидации "Мемориала" перенесли на 29 ноября

В Кремле заявили, что дело о ликвидации "Мемориала" "не стоит высоко на повестке дня", поскольку у президента РФ Владимира Путина есть более актуальные вопросы.
Московский городской суд отложил рассмотрение иска московской прокуратуры о ликвидации старейшей в России правозащитной организации "Мемориал" до 29 ноября. Заседание начнется в 15.00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда во вторник, 23 ноября.
Заседание отложено, поскольку сторона ответчика не предоставила необходимые документы, указывается далее.
В Кремле заявили, что вопрос о ликвидации правозащитного центра "не стоит высоко на повестке дня". "У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", - заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался комментировать ситуацию, сославшись на наличие соответствующей позиции Генпрокуратуры и отсутствие судебного решения.
Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".
Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.
Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. В частности, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 22 ноября решительно осудил действия российских властей и отметил, что подобная ситуация не может оставаться без резкой критики со стороны Запада. "Нас шокирует угроза закрытия "Мемориала" - авторитетной организации с высокими заслугами - путем открытой криминализации ее ценной работы по примирению и исследованиям", - заявил он.
20 ноября в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку "Мемориала". Их участники были задержаны, а 22 ноября суд в Москве назначил штраф двум из них - 150 тысяч рублей журналистке "Новой газеты" Виктории Ивлевой и 20 тысяч - правозащитнику Юрию Самодурову, которых обвинили в нарушении правил организации и проведения митинга.
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