 Судебное заседание о ликвидации ″Мемориала″ перенесли на 29 ноября | Новости из Германии о России | DW | 23.11.2021

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Россия

Судебное заседание о ликвидации "Мемориала" перенесли на 29 ноября

В Кремле заявили, что дело о ликвидации "Мемориала" "не стоит высоко на повестке дня", поскольку у президента РФ Владимира Путина есть более актуальные вопросы.

Здание Мемориала с надписью иностранный агент

Генпрокуратура РФ требует ликвидировать "Мемориал"

Московский городской суд отложил рассмотрение иска московской прокуратуры о ликвидации старейшей в России правозащитной организации "Мемориал" до 29 ноября. Заседание начнется в 15.00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда во вторник, 23 ноября.

Заседание отложено, поскольку сторона ответчика не предоставила необходимые документы, указывается далее.

В Кремле заявили, что вопрос о ликвидации правозащитного центра "не стоит высоко на повестке дня". "У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные", - заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался комментировать ситуацию, сославшись на наличие соответствующей позиции Генпрокуратуры и отсутствие судебного решения.

Генпрокуратура РФ требует ликвидировать "Мемориал"

Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".

Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

Резкая реакция правозащитников, политиков и журналистов в РФ и за рубежом

Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. В частности, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 22 ноября решительно осудил действия российских властей и отметил, что подобная ситуация не может оставаться без резкой критики со стороны Запада. "Нас шокирует угроза закрытия "Мемориала" - авторитетной организации с высокими заслугами - путем открытой криминализации ее ценной работы по примирению и исследованиям", - заявил он. 

20 ноября в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку "Мемориала". Их участники были задержаны, а 22 ноября суд в Москве назначил штраф двум из них - 150 тысяч рублей журналистке "Новой газеты" Виктории Ивлевой и 20 тысяч - правозащитнику Юрию Самодурову, которых обвинили в нарушении правил организации и проведения митинга.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

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