 Суд во Франции оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях жертв ИГ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Суд во Франции оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях жертв ИГ

Глава французских праворадикалов Ле Пен после терактов в Париже разместила в Twitter снимки убитых заложников группировки "Исламское государство". Прокуратура требовала штрафа в 5000 евро. Суд оправдал политика.

Марин Ле Пен в Париже

Марин Ле Пен

Суд во Франции во вторник, 4 мая, оправдал председателя крайне правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен по делу о публикации в Twitter снимков жертв террористической группировки "Исламское государство". Размещение фотографий носило информационный характер, снимки не изображали насилие в выгодном свете, следует из вердикта. Аналогичное решение суд в Нантере вынес в отношении ее соратника, евродепутата Жильбера Коллара, разместившего подобный снимок в микроблоге.

Прокуратура Нантера требовала оштрафовать лидера правых радикалов на 5 тысяч евро. Ее обвинили в распространении сцен насилия. Законодательство Франции предусматривает за это как штрафы, так и лишение свободы с целью защиты несовершеннолетних. Сама Ле Пен назвала процесс политически мотивированным и указала на свободу выражения мнений.

В конце 2015 года глава "Национального фронта" разместила в Twitter снимки заложников, убитых боевиками ИГ. Незадолго до ее поста Францию потрясла серия терактов ИГ в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Ле Пен объяснила публикацию реакцией на одну из телепередач, в которой ее партию сравнили с группировкой "Исламское государство".

Смотрите также:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 02:34

Что делать с выходцами из Европы, воевавшими на стороне ИГ? (21.02.2019)

Аудио- и видеофайлы по теме

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле (28.10.2019)  

Правые популисты в ЕС набирают обороты (26.09.2017)  

Также по теме

Frankreich | Bastille Day | Nationalfeiertag 2020 | Coronavirus | Militärparade | Macron

Французские генералы пугают путчем: предвыборный трюк правых радикалов? 04.05.2021

20 отставных французских генералов шокировали Париж. Они призвали выступить против мигрантов, исламизма и "толпы из пригорода". И по сути пригрозили путчем. Что это значит и как реагирует Макрон?

Frankreich Anschlag auf Moschee in Bayonne

Во Франции пожилой мужчина пытался поджечь мечеть 28.10.2019

В Байонне полиция задержала 84-летнего мужчину после того, как он попытался поджечь мечеть и выстрелил в двух помешавших ему прохожих.

Реклама

Самые читаемые

Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста  

Диалог в Беларуси: когда власти и оппозиция сядут за стол?  

Жители Германии предпочитают платить наличными даже во время эпидемии  