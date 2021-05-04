Суд во Франции оправдал Марин Ле Пен по делу о фотографиях жертв ИГ

Суд во Франции во вторник, 4 мая, оправдал председателя крайне правой партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен по делу о публикации в Twitter снимков жертв террористической группировки "Исламское государство". Размещение фотографий носило информационный характер, снимки не изображали насилие в выгодном свете, следует из вердикта. Аналогичное решение суд в Нантере вынес в отношении ее соратника, евродепутата Жильбера Коллара, разместившего подобный снимок в микроблоге.

Прокуратура Нантера требовала оштрафовать лидера правых радикалов на 5 тысяч евро. Ее обвинили в распространении сцен насилия. Законодательство Франции предусматривает за это как штрафы, так и лишение свободы с целью защиты несовершеннолетних. Сама Ле Пен назвала процесс политически мотивированным и указала на свободу выражения мнений.

В конце 2015 года глава "Национального фронта" разместила в Twitter снимки заложников, убитых боевиками ИГ. Незадолго до ее поста Францию потрясла серия терактов ИГ в Париже, в результате которых погибли 130 человек. Ле Пен объяснила публикацию реакцией на одну из телепередач, в которой ее партию сравнили с группировкой "Исламское государство".

Смотрите также: