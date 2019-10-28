 Откуда взялось оружие у ″Исламского государства″ | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Откуда взялось оружие у "Исламского государства"

Опубликованное недавно расследование раскрыло международную сеть поставок оружия, которую на протяжении многих лет использовали боевики "Исламского государства".

Емкости с алюминиевой пастой на одной из баз ИГ в Ираке

Емкости с алюминиевой пастой на одной из баз ИГ в Ираке, 2017 год

Небольшой салон мобильных телефонов покупает шесть тонн алюминиевой пасты. Продавца удобрений заинтересовали 78 тонн пищевой добавки. Британская фирма заказывает в США систему сенсорного управления, а счет оплачивает турецкая компания по аренде автомобилей класса люкс. Эти и другие похожие операции на протяжении многих лет совершала террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), чтобы пополнить свои запасы оружия.

Эти действия оставались незамеченными, прежде всего, потому, что на ранней стадии существования ИГ очень немногие имели представление о динамике, целеустремленности и изощренности, с которыми действовала организация. Она создала сеть поставщиков и технических специалистов, которая открыла боевикам доступ к крупному арсеналу оружия.

Об этом говорится в недавно опубликованном расследовании базирующейся в Лондоне организации Conflict Armament Research, которая отслеживает цепочки поставок вооружений и военной техники. С помощью этого арсенала боевики ИГ постоянно расширяли контролируемые ими территории в Ираке и Сирии, пока не были разгромлены силами международной коалиции.

Центр ИГ на турецко-сирийской границе

По данным расследования, центром для поставок оружия была турецко-сирийская приграничная зона. Члены ИГ, как правило, под вымышленными именами и по поддельным документам связывались с местными предприятиями и заказывали необходимые компоненты для оружия или взрывчатых веществ.

Мастерская ИГ по изготовлению оружия, Ирак, 2017 год

Мастерская ИГ по изготовлению оружия, Ирак, 2017 год

Предприятия принимали все заказы без исключения, при этом, как подчеркивают авторы расследования, они не знали, с какими клиентами имеют дело. "Джихадисты из ИГ совершенно сознательно воспринимали этот регион в качестве своей тыловой базы, где также можно было организовать поставки компонентов для оружия", - говорит политолог, профессор исследовательского университета King's College в Лондоне Петер Нойман (Peter Neumann).

Боевики ИГ собирали оружие по частям

Тот факт, что сеть закупки вооружений для ИГ успешно работала на протяжении нескольких лет, авторы объясняют изощренностью работавших на организацию посредников, которые постоянно скрывали свои настоящие имена. Коммуникация с предприятиями происходила исключительно через поддельные адреса электронной почты и подставные веб-сайты.

Расчеты производились как правило путем денежных переводов через работающих по всему миру легальных провайдеров. Причем оплата осуществлялась иногда совершенно в другой стране мира, чем страна, где был сделан заказ. Авторы расследования нашли такие транзакции даже в Азии.

"Сначала предполагалось, что большая часть оружия поступила к ИГ из региона Персидского залива. Но на самом деле джихадисты сами собирали оружие по частям", - рассказал Нойман DW. Кроме того, известен еще один источник пополнения арсенала боевиков, а именно - "запасы, оставленные иракской и сирийской армиями, которые затем захватила ИГ".

Вооружения иракской армии, попавшие в руки ИГ, 2017 год

Вооружения иракской армии, попавшие в руки ИГ, 2017 год

Отношения Турции к ИГ

В ходе расследования о происхождения оружия ИГ авторы обращали внимание на такие индикаторы, как появление ранее неизвестного клиента, чье предприятие находится в турецко-сирийской приграничной зоне; заказы, которые имеют мало общего с основным бизнесом компании; оплата счета не заказчиком, а третьим лицом; анонимные денежные переводы; необычные маршруты доставки материалов.

Петера Ноймана не удивляет то, что ИГ сохраняла свою сеть закупок в Турции в течение нескольких лет: "В момент создания ИГ Анкара была так же обескуражена динамикой развития организации, как и другие государства. Но поскольку ИГ не атаковала турецкие цели, власти там предоставили боевикам свободу действий. В то время Турция не видела в ИГ своего врага. Кроме того, джихадисты воевали с курдами, с которыми боролось и правительство в Анкаре. Это отношение изменилось только к 2015 году, когда ИГ стала гораздо могущественнее и агрессивнее".

Что происходит с оружием ИГ сейчас

На сегодняшний день сеть поставок оружия боевиков в основном разрушена. Хотя ИГ не оставляет попытки получить новое оружие, но, по информации иракского правительства, у организации сейчас есть только легкое вооружение, а среднего или тяжелого оружия нет, говорит исследователь терроризма Джассим Мохамад, автор аналитического веб-сайта Europarabtc.com.

"Считается, что ИГ потеряла свою сеть поставок и свои финансовые источники по всему миру", - рассказал Мохамад DW.

По его словам, международная коалиция по борьбе с ИГ и действия, предпринятые правительствами многих стран, привели к тому, что финансовые потоки теперь контролируются намного строже. Поведение потенциальных джихадистов теперь отслеживается более тщательно.

Все же некоторые линии поставок, по его словам, еще существуют. Но в Ираке, замечает исследователь, они осуществляются криминальными структурами, с которыми государство решительно борется. "По всей видимости, у ИГ больше нет передовых технологий, включая химическое или биологическое оружие, - говорит Мохамад . - Потому что это требует стабильной инфраструктуры и среды, а у ИГ их нет".

Смотрите также:

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Смотреть видео 06:26

Интервью с завербованным в России экс-боевиком ИГ

Аудио- и видеофайлы по теме

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле  

Бывший боевик ИГ из Чечни: "Я видел, как отрубали головы"  

Также по теме

Syrien Einsatz gegen IS-Spitze läuft weiter | Abu Hassan al-Muhajir

Курды сообщили о гибели помощника главаря ИГ в Сирии 28.10.2019

Абу Хасан аль-Мухаджир убит в ходе операции с участием курдов и США, заявил представитель "Демократических сил Сирии". Ранее Вашингтон сообщил о гибели лидера "Исламского государства" аль-Багдади.

Politische Krise in Venezuela - UN-Sicherheitsrat

Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма 29.03.2019

Франция внесла в Совет Безопасности ООН новую резолюцию по противодействию финансированию терроризма. Она была принята единогласно.

Syrien Manbidsch US-Truppen

США хотят обезопасить месторождения нефти в Сирии после гибели главаря ИГ 29.10.2019

Вашингтон хочет убедиться, что "Исламское государство" после гибели аль-Багдади и его помощника не получит доступ к месторождениям, объяснил министр обороны США.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Тихановская в Берлине: церковь и диаспора на стороне белорусской оппозиции  

В Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун  

Коронавирус: к январю в реанимациях ФРГ ожидают 5000 больных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно