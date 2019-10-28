Откуда взялось оружие у "Исламского государства"

Небольшой салон мобильных телефонов покупает шесть тонн алюминиевой пасты. Продавца удобрений заинтересовали 78 тонн пищевой добавки. Британская фирма заказывает в США систему сенсорного управления, а счет оплачивает турецкая компания по аренде автомобилей класса люкс. Эти и другие похожие операции на протяжении многих лет совершала террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), чтобы пополнить свои запасы оружия.

Эти действия оставались незамеченными, прежде всего, потому, что на ранней стадии существования ИГ очень немногие имели представление о динамике, целеустремленности и изощренности, с которыми действовала организация. Она создала сеть поставщиков и технических специалистов, которая открыла боевикам доступ к крупному арсеналу оружия.

Об этом говорится в недавно опубликованном расследовании базирующейся в Лондоне организации Conflict Armament Research, которая отслеживает цепочки поставок вооружений и военной техники. С помощью этого арсенала боевики ИГ постоянно расширяли контролируемые ими территории в Ираке и Сирии, пока не были разгромлены силами международной коалиции.

Центр ИГ на турецко-сирийской границе

По данным расследования, центром для поставок оружия была турецко-сирийская приграничная зона. Члены ИГ, как правило, под вымышленными именами и по поддельным документам связывались с местными предприятиями и заказывали необходимые компоненты для оружия или взрывчатых веществ.

Мастерская ИГ по изготовлению оружия, Ирак, 2017 год

Предприятия принимали все заказы без исключения, при этом, как подчеркивают авторы расследования, они не знали, с какими клиентами имеют дело. "Джихадисты из ИГ совершенно сознательно воспринимали этот регион в качестве своей тыловой базы, где также можно было организовать поставки компонентов для оружия", - говорит политолог, профессор исследовательского университета King's College в Лондоне Петер Нойман (Peter Neumann).

Боевики ИГ собирали оружие по частям

Тот факт, что сеть закупки вооружений для ИГ успешно работала на протяжении нескольких лет, авторы объясняют изощренностью работавших на организацию посредников, которые постоянно скрывали свои настоящие имена. Коммуникация с предприятиями происходила исключительно через поддельные адреса электронной почты и подставные веб-сайты.

Расчеты производились как правило путем денежных переводов через работающих по всему миру легальных провайдеров. Причем оплата осуществлялась иногда совершенно в другой стране мира, чем страна, где был сделан заказ. Авторы расследования нашли такие транзакции даже в Азии.

"Сначала предполагалось, что большая часть оружия поступила к ИГ из региона Персидского залива. Но на самом деле джихадисты сами собирали оружие по частям", - рассказал Нойман DW. Кроме того, известен еще один источник пополнения арсенала боевиков, а именно - "запасы, оставленные иракской и сирийской армиями, которые затем захватила ИГ".

Вооружения иракской армии, попавшие в руки ИГ, 2017 год

Отношения Турции к ИГ

В ходе расследования о происхождения оружия ИГ авторы обращали внимание на такие индикаторы, как появление ранее неизвестного клиента, чье предприятие находится в турецко-сирийской приграничной зоне; заказы, которые имеют мало общего с основным бизнесом компании; оплата счета не заказчиком, а третьим лицом; анонимные денежные переводы; необычные маршруты доставки материалов.

Петера Ноймана не удивляет то, что ИГ сохраняла свою сеть закупок в Турции в течение нескольких лет: "В момент создания ИГ Анкара была так же обескуражена динамикой развития организации, как и другие государства. Но поскольку ИГ не атаковала турецкие цели, власти там предоставили боевикам свободу действий. В то время Турция не видела в ИГ своего врага. Кроме того, джихадисты воевали с курдами, с которыми боролось и правительство в Анкаре. Это отношение изменилось только к 2015 году, когда ИГ стала гораздо могущественнее и агрессивнее".

Что происходит с оружием ИГ сейчас

На сегодняшний день сеть поставок оружия боевиков в основном разрушена. Хотя ИГ не оставляет попытки получить новое оружие, но, по информации иракского правительства, у организации сейчас есть только легкое вооружение, а среднего или тяжелого оружия нет, говорит исследователь терроризма Джассим Мохамад, автор аналитического веб-сайта Europarabtc.com.

"Считается, что ИГ потеряла свою сеть поставок и свои финансовые источники по всему миру", - рассказал Мохамад DW.

По его словам, международная коалиция по борьбе с ИГ и действия, предпринятые правительствами многих стран, привели к тому, что финансовые потоки теперь контролируются намного строже. Поведение потенциальных джихадистов теперь отслеживается более тщательно.

Все же некоторые линии поставок, по его словам, еще существуют. Но в Ираке, замечает исследователь, они осуществляются криминальными структурами, с которыми государство решительно борется. "По всей видимости, у ИГ больше нет передовых технологий, включая химическое или биологическое оружие, - говорит Мохамад . - Потому что это требует стабильной инфраструктуры и среды, а у ИГ их нет".

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