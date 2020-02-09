Французские генералы пугают путчем: предвыборный трюк правых радикалов?

Открытое письмо, которое подписали несколько сотен офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии (в том числе, пара десятков французских генералов в отставке) и которое сначала в Париже не приняли всерьез, в первых числах мая вызвало широкую общественную дискуссию. Его расценили как политическую провокацию правых радикалов в преддверии грядущей в 2022 году президентской кампании.

Опубликованное в национально-консервативном издании Valleurs Actuelles письмо наполнено не только алармистскими лозунгами о том, что "Франция в опасности" и "настали суровые времена", но и провокационными фразами, в частности, об "исламизме", который разрушает страну, французскую историю и культуру, и мигрантах - "толпах из пригорода".

Эти высказывания уже сами по себе сеют в обществе вражду и ненависть в отношении мусульман и мигрантов. Более того, описывая пригород Парижа, "где царит беззаконие и день ото дня усиливается насилие и опасность", авторы письма фактически грозят путчем. Если правительство не начнет действовать, это приведет к "финальному взрыву и интервенции наших активных товарищей" для защиты французской цивилизации и нации, предупреждают они.

Кто авторы письма и кто их поддержал?

Среди отставных генералов, подписавших письмо, один - бывший командир Иностранного легиона 80-летний Кристиан Пикемаль - ранее был уволен из армии за праворадикальные взгляды. Два других являются активными членами праворадикального "Национального объединения". Также среди подписантов 18 действующих военных, которым теперь грозит досрочная пенсия. Все авторы письма понесут наказание, как заявили в командовании французской армии, в частности, отставных офицеров выведут из резерва, чтобы они не оказывали негативного влияние на молодых солдат.

Один из подписавших письмо - экс-командир Иностранного легиона Кристиан Пикемаль

Между тем авторов письма поддержала лидер праворадикальной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Это обязанность всех французских патриотов - подняться и сделать что-то для спасения страны", - написала она. Правда, подчеркнув, что это должна быть "мирная борьба".

После долгого размышления власти нанесли ответный удар: министр внутренних дел Жеральд Дарманен напомнил об отце Марин Ле Пен, который в 60-х годах с помощью офицеров основал свою партию "Национальный фронт", выступавшую против политики Шарля де Голля в Алжире. Примечательно, что нынешняя угроза путча прозвучала в 60-ю годовщину неудачной попытки госпереворота во Франции.

Кого поддерживает французская армия?

Из результатов соцопросов известно, что сторонников Марин Ле Пен в рядах вооруженных сил Франции больше, чем среди гражданских лиц, говорит политолог Бруно Котре из научно-исследовательского центра Science Po в Париже. "Ощущение того, что Франция в упадке и ей угрожают извне, сильно в армии", - указывает Котре. Но одновременно с этим ценности Французской республики глубоко укоренились в общественном сознании, поэтому настоящей опасности путча в стране нет, считает он.

Марин Ле Пен

Но все это является сигналом того, что позиции президента Эмманюэля Макрона не очень сильны внутри страны. Последние соцопросы свидетельствуют, что на этом политическом поле его оценивают крайне низко, добавляет политолог. Блиц-опрос телеканала LCI показал, что 58 процентов респондентов симпатизируют авторам письма. А среди сторонников "Национального объединения" таковых оказалось вообще 86 процентов.

"Это всего лишь предвыборная борьба", - поясняет эксперт германо-французского института Франк Бааснер. Он считает удивительным то, что "многие высокопоставленные генералы выразили свою позицию в издании праворадикального толка". Но то, что Марин Ле Пен их поддержала, не является случайностью", полагает Бааснер. Все это, по его словам, направлено против Макрона и общества, которое пытается сохранить баланс между стремлением к внутренней безопасности, с одной стороны, и интеграции и религиозной терпимости в обществе - с другой.

Предвыборная тактика Макрона

Во французской армии, как и в немецкой, есть определенное количество военных, которые жаждут сильного государства. "Это ностальгия, идея о потерянной Франции, но также выражение беспомощности и игра с огнем", - добавляет Бааснер. С другой стороны, жестокие теракты, совершенные радикальными исламистами во Франции, подогревают тему внутренней безопасности.

По мнению эксперта, Макрон пытается не вступать в открытую конфронтацию с Марин Ле Пен. За это его уже давно критикуют левые, которые выступают против его закона о полиции и закона, направленного против "исламского сепаратизма". Бааснер, в свою очередь, считает, что Макрон придерживается предвыборной тактики и защищает "ценности французской революции".

На что повлияет письмо отставных генералов, зависит от того, является ли это единичным случаем или стратегией, которая опирается на такие "провокации правых экстремистов", продолжает эксперт. "Если Макрон начнет защищаться, это плохо для него кончится", - предупреждает Бааснер. Согласно опросам, в будущем году во время президентской кампании его основным конкурентом снова может стать Марин Ле Пен. Если, конечно, в ближайшее время не появится еще один серьезный кандидат от консерваторов.

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