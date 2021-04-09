Во Франции джихадист приговорен к 14 годам лишения свободы

Суд во Франции в пятницу, 9 апреля, приговорил к 14 годам лишения свободы 35-летнего джихадиста Реду Хаме, арестованного в августе 2015 года. Он признался в том, что был завербован в Сирии Абдельхамидом Абаудом, который считается главным организатором терактов, совершенных в Париже боевиками террористической организации "Исламское государство" 13 ноября 2015 года.

Хаме, однако, отказался признать, что участвовал в планировании терактов. Ранее суд первой инстанции приговорил его к 12 годам лишения свободы, но Национальная антитеррористическая прокуратура Франции посчитала этот приговор слишком мягким и оспорила его, запросив для джихадиста наказание в 20 лет. В результате суд удовлетворил апелляцию не полностью.

Теракты 13 ноября

13 ноября 2015 года группа джихадистов совершила серию нападений в Париже, в результате которых были убиты 130 человек и более 350 получили ранения. Террористам удалось совершить несколько взрывов у стадиона "Стад де Франс", захватить заложников в концертном зале Bataclan и открыть огонь по посетителям нескольких кафе и ресторанов.

В сентябре в Париже намечено начала масштабного процесса по делу об этих терактах, где в качестве истцов выступят около 1700 человек, в основном это родственники погибших или те, кто выжил после атак. На скамье подсудимых окажутся несколько обвиняемых.

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