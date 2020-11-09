Убийство полицейской во Франции объявлено терактом

Во Франции совершено новое убийство предположительно с исламистской подоплекой. В городке Рамбуйе в окрестностях Парижа 36-летний тунисец напал с ножом на 49-летнюю сотрудницу полиции, которая входила в комиссариат после обеденного перерыва, и перерезал ей горло. Женщина скончалась от тяжелых ранений. Стражи порядка застрелили нападавшего.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал случившееся варварским преступлением и терактом. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем микроблоге Twitter выразил соболезнования семье погибшей и обещал, что страна никогда не капитулирует перед терроризмом.

По словам очевидцев, нападавший выкрикивал "Аллах акбар!" Он легально проживал во Франции и не состоял на учете в полиции. Расследованием происшедшего в Рамбуйе занимается антитеррористическое подразделение французской прокуратуры.

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