Чешской CEZ запретили судиться с "Газпромом" за рубежом

"Газпром" с начала российского вторжения в Украину пытается перевести на территорию РФ суды с европейскими компаниями, которые требуют у российского концерна компенсации за недопоставки газа.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу, 24 мая, удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" к чешской энергетической компании CEZ a.s. о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с чешской компании в пользу "Газпрома" 57 млн 734 тысяч евро, пишут российские СМИ.

"Газпром экспорт" 25 апреля подал исковые заявления сразу к трем европейским компаниям - чешской CEZ, словацкой ZSE и австрийской OMV. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск к OMV о запрете судебного спора с "Газпромом" за рубежом.

В феврале 2023 года чешская CEZ, 70 процентов акций которой принадлежит государству, сообщила о начале разбирательства с "Газпромом" в Международном арбитражном суде в Женеве на 45 млн долларов США (41,5 млн евро). Причиной стали недопоставки газа в 2022 году.

Арбитражные разбирательства с "Газпромом"

"Газпром" с начала войны России против Украины пытается перевести суды с европейскими компаниями на территорию России, мотивируя это тем, что из-за санкций компания сталкивается с ограничениями на доступ к справедливому правосудию.

Европейские компании в свою очередь инициируют новые разбирательства с "Газпромом" с целью получения компенсаций за расторжение или нарушение контракта на поставки газа. В частности, 16 мая стало известно, что болгарская государственная газовая компания Bulgargaz подаст иск против "Газпрома" на 400 млн евро.