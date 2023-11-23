Суд РФ приговорил к 18 годам украинца за взрыв в Мелитополе

Военный суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет колонии строгого режима гражданину Украины Дмитрию Голубеву, признав его виновным в "совершении акта международного терроризма", сообщает газета "Коммерсант" в четверг, 23 ноября.

Российское следствие считает, что Голубев был якобы завербован главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР), где научился изготавливать бомбы и получил задание организовать три взрыва.

По версии российского ФСБ, Голубев устроил взрыв в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Мелитополе и планировал еще два взрыва - на дороге и возле российской оккупационной администрации в Запорожской области. Суд признал его виновным по статьям прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), совершение акта международного терроризма и подготовке двух других.

"Я украинец, я Украину защищал"

Голубев признал фактические обстоятельства дела и сотрудничал со следствием, пишет "Коммерсант". Однако в суде он не согласился с квалификацией предъявленного ему обвинения. "Я украинец, я Украину защищал. У меня не было такой (террористической. - Ред.) направленности, не было цели, чтобы погибли люди",- говорил Голубев на суде.

Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта 2022 года. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении Запорожской области", которую российские войска полностью не контролировали. Оккупация украинских территорий не признается международным сообществом.

Смотрите также: