ГУР: В штабе в Мелитополе убиты несколько офицеров ВС РФ

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате взрыва в военном штабе ликвидированы как минимум трое российских военных, сообщает разведка Украины. Среди погибших - офицеры Росгвардии.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области уничтожены российские офицеры, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в воскресенье, 12 ноября. "В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется", - говорится в сообщении ГУР в Telegram .

По данным разведки, мощный взрыв, состоявшийся в Мелитополе накануне - это "акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления". Взрыв произошел в "захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова". ГУР утверждает, что в этом здании ВС Российской Федерации разместили свой штаб, атака на который состоялась во время совместного заседания офицеров Федеральной службы безопасности РФ и Росгвардии.

До заседания были перекрыты дороги

Украинская разведка поясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". "Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу", - уточняют в ГУР.

Сразу после взрыва в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами приехали представители российских "властей" города, указали в украинской разведке. "Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", - говорится в сообщении.

Российская сторона пока никак не прокомментировала этот инцидент.

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