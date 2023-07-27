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Как работает женское сопротивление в захваченных РФ регионах

Анна Пшемыская
27 мин. назад

На оккупированных армией РФ территориях на юге Украины действует женское движение сопротивления "Злая мавка". Его участницы не дают забыть российским военным, что им в Украине не рады. DW пообщалась с подпольщицами.

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Ukraine | Flugblätter in den russisch besetzten Gebieten
Фото: privat

"Я не рассказываю родным о своей подпольной деятельности. Делаю так, чтобы ни одной листовки или баллончика с краской они не видели", - говорит жительница Симферополя Татьяна (имя изменено из соображений безопасности - Ред.). Татьяна - участница женского движения сопротивления "Злая мавка". Эта подпольная организация действует на оккупированных Россией территориях на юге Украины и координируется в Telegram. Девушки называют себя "мавками" по аналогии с персонажами украинской мифологии - коварными обитательницами лесов. "Злые мавки" расклеивают проукраинские листовки, рисуют граффити, сжигают российскую символику, собирают информацию о российских военных.

Никто из семьи, друзей и знакомых Татьяны, с которой DW удалось пообщаться с помощью соцсетей, не знает о ее участии в движении сопротивления. "Я стараюсь максимально обезопасить их от этого", – говорит девушка. По ее словам, после девяти лет оккупации в Крыму остаются немало людей с проукраинской позицией.

Как возникло движение "Злая мавка"

"Мавки все видят", "Оккупанты, не злите украинок" - такие листовки с изображением девушек-мавок - дело рук подпольщиц. Плакаты периодически появляются на улицах временно оккупированных городов Запорожской области, Херсонщины и Крыма. Движение сопротивления основали три подруги из Мелитополя. С одной из девушек, которая не называет своего имени и просит называть ее "Злой Мавкой", DW общается в Zoom. Соосновательница движения закрывает лицо маской, а глаза - кепкой.

Как рассказывает девушка, идея женского подпольного движения возникла во время посиделок на кухне. "Приближалось восьмое марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от оккупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим: возвращения Украины".

Женщины-подпольщицы в оккупации

Одна из трех подруг, художница, нарисовала открытки с изображением девушки, бьющей букетом русского военного, и с надписью "Не хочу цветов, хочу мою Украину". Другие девушки создали чат-бот в Telegram, с помощью которого все желающие жительницы оккупированных территорий могли получить открытки в цифровом виде, распечатать и расклеивать в своем городе.

"Мы все время в оккупации пытались показывать свое сопротивление, помогали другим движениям. И всегда думали, что было бы классно сделать что-то женское, - говорит соучредительница движения. - Оккупанты, мне кажется, не ожидали такого от девушек и женщин".

"Злые мавки" действуют и в Крыму
"Злые мавки" действуют и в КрымуФото: privat

Незадолго до 8 марта открытки "мавок" в Telegram увидела и Татьяна из Симферополя. Ее детство прошло у бабушки в Мелитополе, поэтому она следила за событиями в городе. Девушка подписалась на Telegram-канал "Злых мавок", наблюдала за их работой.

Татьяна говорит, что уже в 2014 году, во время аннексии Крыма, хотела высказывать проукраинскую позицию. Тогда она была еще несовершеннолетней. Когда в марте 2023 года девушка узнала, что в пустующую с начала полномасштабного вторжения квартиру бабушки в Мелитополе заселились россияне, она решила, что пора действовать: написала в чат-бот "Злых мавок" и спросила, чем может быть полезной.

Как работает украинское подполье

Первым заданием девушки стал сбор информации. "Сначала я просто наблюдала, когда видела военных, технику в городе, собирала какие-то слухи от знакомых, работающих в местных госорганах, и все сообщала одной из "мавок", - рассказывает Татьяна.

Впоследствии координаторки попросили ее расклеить листовки с изображениями мавок или нарисовать граффити - сине-желтые флаги или проукраинские надписи. Результаты своей работы активистки фотографировали или снимали на видео. Затем соучредительницы движения публиковали эти материалы в Telegram-канале "Злая мавка", у которого на июль 2023 года уже почти шесть с половиной тысяч подписчиков.

Татьяна признает, что незаметно расклеивать листовки и рисовать граффити непросто: "Пока наклеишь, достанешь телефон, сфотографируешь, сзади уже слышишь чьи-то шаги. В общественных местах этого точно не сделаешь". Поэтому "следы мавок", судя по фото в их Telegram-канале, чаще всего появляются в малолюдных местах.

После того как отец Татьяны принес с работы российские агитационные материалы и триколор, девушка предложила "мавкам" сжигать символику РФ и снимать это на видео или фотографировать. Соучредительница движения отмечает, что этот вид сопротивления стал одним из любимых у "мавок".

Сколько "злых мавок" на оккупированных территориях

Движение насчитывает более сотни активных участниц из разных временно оккупированных городов, рассказывает его соучредительница "Злая Мавка". По ее словам, еще сотни женщин и девушек помогают время от времени: сообщают о блокпостах, на которых россияне осуществляют проверки и обыски, зданиях, где дислоцируются российские военные, прикрываясь местным населением, или госпиталях, обслуживающих исключительно  оккупационные войска.

Собирают "мавки" и истории женщин, находящихся в оккупации. Многие женщины чувствуют себя беззащитными во враждебной среде. Как рассказывает "Злая Мавка", российские военные ведут себя дерзко, пытаются знакомиться с украинками на улицах. "Одна девочка даже писала мне, что почти не выходит из дома, только в магазин", - говорит соосновательница движения сопротивления.

Пророссийские Telegram-каналы Мелитополя обращают внимание на "мавок". Одни называют их деятельность попыткой "запугать" местных жителей, признаком того, что в городе действует "куча мелких диверсионных групп", другие подвергают сомнению существование движения сопротивления.

Береты российской молодежной военно-патриотической организации "Юнармия" на одной из акций, организованной в Мелитополе российской оккупационной властью
В оккупированном армией РФ украинском Мелитополе - засилье российской пропаганды. Противодействовать этому пытаются участницы украинского подполья "Злые мавки". Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance/dpa

"Для меня это показатель того, что они все видят, и им это не нравится", - комментирует "Злая Мавка". Цель движения сопротивления, по ее словам, не дать оккупантам забыть, что в Украине им не рады. Кроме того, "мавки" говорят, что действуют в противовес повсеместной российской пропаганде на временно оккупированных территориях - сотням газет, листовок, билбордов с российскими флагами и лозунгами.

Подпольщицы ждут контрнаступления ВСУ

"Злая Мавка" говорит, что несмотря на контрнаступление ВСУ и регулярные взрывы, российские военные чувствуют себя в Мелитополе комфортно. Подпольщицы не замечают признаков того, что россияне намерены покинуть город. Но местное население становится активнее. "Когда люди читают об успехах наших военных, видят результаты, то становятся смелее: ребята действуют - и мы будем", - рассказывает "Злая Мавка". Соосновательница женского подпольного движения надеется, что с продвижением украинских войск еще больше людей присоединятся к их сообществу.

Желание жителей Мелитополя присоединяться к организованному сопротивлению отмечает и мэр Мелитополя Иван Федоров. "Это женское движение подполья, участники которого срывают и уничтожают российскую символику, российские триколоры, расклеенные листовки и газеты, а также поддерживают украинских жителей временно оккупированных городов", - говорит Федоров в разговоре с DW. Одним из проявлений неповиновения он называет "сверхнизкую коллаборацию" в городе среди представителей сферы образования и массовые отказы от российских паспортов.

взрыв на российской базе боеприпасов в Крыму
"У врага каждый день что-то подгорает": взрыв на российской базе боеприпасов в КрымуФото: Viktor Korotayev/Kommersant Publishing House/AP/dpa/picture alliance

"Действует непубличное сопротивление, которое помогает нашим вооруженным силам и спецслужбам бороться с оккупантами - мы каждый день видим, что у врага что-то "подгорает", и "хлопки" происходят именно в местах концентрации врага", - отмечает Федоров в разговоре с DW. Как указал градоначальник Мелитополя, в обстановке репрессий непубличное сопротивление остается единственным возможным проявлением неповиновения для жителей временно оккупированных территорий.

Настроения в оккупированном Крыму

Между тем после подрыва Керченского моста в ночь на 17 июля, по словам Татьяны из Симферополя, среди жителей полуострова, лояльно настроенных к оккупационным властям, усилились тревожные настроения - некоторые уехали в Россию, некоторые рассуждают об эвакуации в случае усиления боевых действий. Девушка рассказывает, что чаще всего это люди, приехавшие на полуостров после 2014 года или имеющие пророссийскую позицию. "За девять лет оккупации и непрерывной российской пропаганды часть людей подверглась влиянию", - с сожалением признает Татьяна.

Девушка не обсуждает со знакомыми свое участие в подпольном движении сопротивления, но говорит, что многие критикуют оккупационную власть и положительно высказываются об Украине. "Мне кажется, что большая часть жителей Крыма, в частности, крымско-татарское население, поддержит сопротивление", - говорит "мавка".

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Украинские партизанки на оккупированной территории

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