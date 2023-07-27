Как работает женское сопротивление в захваченных РФ регионах

На оккупированных армией РФ территориях на юге Украины действует женское движение сопротивления "Злая мавка". Его участницы не дают забыть российским военным, что им в Украине не рады. DW пообщалась с подпольщицами.

"Я не рассказываю родным о своей подпольной деятельности. Делаю так, чтобы ни одной листовки или баллончика с краской они не видели", - говорит жительница Симферополя Татьяна (имя изменено из соображений безопасности - Ред.). Татьяна - участница женского движения сопротивления "Злая мавка". Эта подпольная организация действует на оккупированных Россией территориях на юге Украины и координируется в Telegram. Девушки называют себя "мавками" по аналогии с персонажами украинской мифологии - коварными обитательницами лесов. "Злые мавки" расклеивают проукраинские листовки, рисуют граффити, сжигают российскую символику, собирают информацию о российских военных.

Никто из семьи, друзей и знакомых Татьяны, с которой DW удалось пообщаться с помощью соцсетей, не знает о ее участии в движении сопротивления. "Я стараюсь максимально обезопасить их от этого", – говорит девушка. По ее словам, после девяти лет оккупации в Крыму остаются немало людей с проукраинской позицией.

Как возникло движение "Злая мавка"

"Мавки все видят", "Оккупанты, не злите украинок" - такие листовки с изображением девушек-мавок - дело рук подпольщиц. Плакаты периодически появляются на улицах временно оккупированных городов Запорожской области, Херсонщины и Крыма. Движение сопротивления основали три подруги из Мелитополя. С одной из девушек, которая не называет своего имени и просит называть ее "Злой Мавкой", DW общается в Zoom. Соосновательница движения закрывает лицо маской, а глаза - кепкой.

Как рассказывает девушка, идея женского подпольного движения возникла во время посиделок на кухне. "Приближалось восьмое марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от оккупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим: возвращения Украины".

Женщины-подпольщицы в оккупации

Одна из трех подруг, художница, нарисовала открытки с изображением девушки, бьющей букетом русского военного, и с надписью "Не хочу цветов, хочу мою Украину". Другие девушки создали чат-бот в Telegram, с помощью которого все желающие жительницы оккупированных территорий могли получить открытки в цифровом виде, распечатать и расклеивать в своем городе.

"Мы все время в оккупации пытались показывать свое сопротивление, помогали другим движениям. И всегда думали, что было бы классно сделать что-то женское, - говорит соучредительница движения. - Оккупанты, мне кажется, не ожидали такого от девушек и женщин".

"Злые мавки" действуют и в Крыму Фото: privat

Незадолго до 8 марта открытки "мавок" в Telegram увидела и Татьяна из Симферополя. Ее детство прошло у бабушки в Мелитополе, поэтому она следила за событиями в городе. Девушка подписалась на Telegram-канал "Злых мавок", наблюдала за их работой.

Татьяна говорит, что уже в 2014 году, во время аннексии Крыма, хотела высказывать проукраинскую позицию. Тогда она была еще несовершеннолетней. Когда в марте 2023 года девушка узнала, что в пустующую с начала полномасштабного вторжения квартиру бабушки в Мелитополе заселились россияне, она решила, что пора действовать: написала в чат-бот "Злых мавок" и спросила, чем может быть полезной.

Как работает украинское подполье

Первым заданием девушки стал сбор информации. "Сначала я просто наблюдала, когда видела военных, технику в городе, собирала какие-то слухи от знакомых, работающих в местных госорганах, и все сообщала одной из "мавок", - рассказывает Татьяна.

Впоследствии координаторки попросили ее расклеить листовки с изображениями мавок или нарисовать граффити - сине-желтые флаги или проукраинские надписи. Результаты своей работы активистки фотографировали или снимали на видео. Затем соучредительницы движения публиковали эти материалы в Telegram-канале "Злая мавка", у которого на июль 2023 года уже почти шесть с половиной тысяч подписчиков.

Татьяна признает, что незаметно расклеивать листовки и рисовать граффити непросто: "Пока наклеишь, достанешь телефон, сфотографируешь, сзади уже слышишь чьи-то шаги. В общественных местах этого точно не сделаешь". Поэтому "следы мавок", судя по фото в их Telegram-канале, чаще всего появляются в малолюдных местах.

После того как отец Татьяны принес с работы российские агитационные материалы и триколор, девушка предложила "мавкам" сжигать символику РФ и снимать это на видео или фотографировать. Соучредительница движения отмечает, что этот вид сопротивления стал одним из любимых у "мавок".

Сколько "злых мавок" на оккупированных территориях

Движение насчитывает более сотни активных участниц из разных временно оккупированных городов, рассказывает его соучредительница "Злая Мавка". По ее словам, еще сотни женщин и девушек помогают время от времени: сообщают о блокпостах, на которых россияне осуществляют проверки и обыски, зданиях, где дислоцируются российские военные, прикрываясь местным населением, или госпиталях, обслуживающих исключительно оккупационные войска.

Собирают "мавки" и истории женщин, находящихся в оккупации. Многие женщины чувствуют себя беззащитными во враждебной среде. Как рассказывает "Злая Мавка", российские военные ведут себя дерзко, пытаются знакомиться с украинками на улицах. "Одна девочка даже писала мне, что почти не выходит из дома, только в магазин", - говорит соосновательница движения сопротивления.

Пророссийские Telegram-каналы Мелитополя обращают внимание на "мавок". Одни называют их деятельность попыткой "запугать" местных жителей, признаком того, что в городе действует "куча мелких диверсионных групп", другие подвергают сомнению существование движения сопротивления.

В оккупированном армией РФ украинском Мелитополе - засилье российской пропаганды. Противодействовать этому пытаются участницы украинского подполья "Злые мавки". Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance/dpa

"Для меня это показатель того, что они все видят, и им это не нравится", - комментирует "Злая Мавка". Цель движения сопротивления, по ее словам, не дать оккупантам забыть, что в Украине им не рады. Кроме того, "мавки" говорят, что действуют в противовес повсеместной российской пропаганде на временно оккупированных территориях - сотням газет, листовок, билбордов с российскими флагами и лозунгами.

Подпольщицы ждут контрнаступления ВСУ

"Злая Мавка" говорит, что несмотря на контрнаступление ВСУ и регулярные взрывы, российские военные чувствуют себя в Мелитополе комфортно. Подпольщицы не замечают признаков того, что россияне намерены покинуть город. Но местное население становится активнее. "Когда люди читают об успехах наших военных, видят результаты, то становятся смелее: ребята действуют - и мы будем", - рассказывает "Злая Мавка". Соосновательница женского подпольного движения надеется, что с продвижением украинских войск еще больше людей присоединятся к их сообществу.

Желание жителей Мелитополя присоединяться к организованному сопротивлению отмечает и мэр Мелитополя Иван Федоров. "Это женское движение подполья, участники которого срывают и уничтожают российскую символику, российские триколоры, расклеенные листовки и газеты, а также поддерживают украинских жителей временно оккупированных городов", - говорит Федоров в разговоре с DW. Одним из проявлений неповиновения он называет "сверхнизкую коллаборацию" в городе среди представителей сферы образования и массовые отказы от российских паспортов.

"У врага каждый день что-то подгорает": взрыв на российской базе боеприпасов в Крыму Фото: Viktor Korotayev/Kommersant Publishing House/AP/dpa/picture alliance

"Действует непубличное сопротивление, которое помогает нашим вооруженным силам и спецслужбам бороться с оккупантами - мы каждый день видим, что у врага что-то "подгорает", и "хлопки" происходят именно в местах концентрации врага", - отмечает Федоров в разговоре с DW. Как указал градоначальник Мелитополя, в обстановке репрессий непубличное сопротивление остается единственным возможным проявлением неповиновения для жителей временно оккупированных территорий.

Настроения в оккупированном Крыму

Между тем после подрыва Керченского моста в ночь на 17 июля, по словам Татьяны из Симферополя, среди жителей полуострова, лояльно настроенных к оккупационным властям, усилились тревожные настроения - некоторые уехали в Россию, некоторые рассуждают об эвакуации в случае усиления боевых действий. Девушка рассказывает, что чаще всего это люди, приехавшие на полуостров после 2014 года или имеющие пророссийскую позицию. "За девять лет оккупации и непрерывной российской пропаганды часть людей подверглась влиянию", - с сожалением признает Татьяна.

Девушка не обсуждает со знакомыми свое участие в подпольном движении сопротивления, но говорит, что многие критикуют оккупационную власть и положительно высказываются об Украине. "Мне кажется, что большая часть жителей Крыма, в частности, крымско-татарское население, поддержит сопротивление", - говорит "мавка".

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