Суд в РФ оштрафовал Бориса Акунина как "иноагента"

Таганский районный суд Москвы постановил, что Борис Акунин должен заплатить штраф в 30 тыс. рублей. Суд счел его виновным в нарушении порядка деятельности "иностранного агента".

Таганский районный суд Москвы счел писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) виновным в административном правонарушении по статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Об этом говорится в пятницу, 16 августа, в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей" (307 евро), отмечается в сообщении.

Акунин включен в базу федерального розыска МВД России, его позднее арестовали заочно.

Писатель неоднократно выступал с критикой политики российских властей и лично президента РФ Владимира Путина, публично осуждал аннексию Москвой Крыма и войну в Украине. С 2014 года Акунин живет в Лондоне.

Цензурное давление на Акунина

После начала войны произведения Акунина подверглись интенсивному цензурному давлению в РФ. Имя творческого деятеля было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам, некоторые театры отменили спектакли. В середине декабря 2023 года издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг писателя. Остановка продаж произошла и в сети магазинов "Читай-город - Буквоед". Силовики приходили с обыском в московское издательство "Захаров", издававшее книги Акунина.

Росфинмониторинг внес писателя в перечень "террористов и экстремистов" 18 декабря 2023 года. Вскоре после этого Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о "фейках" о российских вооруженных силах и о публичном оправдании терроризма.

"Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку"

Министерство юстиции РФ 12 января добавило Бориса Акунина в перечень "иностранных агентов".

Писатель с юмором отреагировал на включение в реестр "иноагентов". "Пишут, что меня сегодня объявили "иноагентом". Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку", - написал он в январе в Telegram-канале.