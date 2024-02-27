Российские власти арестовали счет супруги Бориса Акунина

Власти РФ повесили на счет Эрики Чхартишвили, куда ей начислялась пенсия, долг в размере 6 млн рублей, рассказал Акунин. Он призвал эмигрировавших россиян не отпускать близких в РФ.

Басманный суд Москве арестовал российский счет Эрики Чхартишвили - супруги писателя Бориса Акунина, в отношении которого власти РФ возбудили дела по статьям об "оправдании терроризма" и о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщил Борис Акунин в Telegram во вторник, 27 февраля.

Как написали в этот день российские государственные СМИ, счет был "арестован на 6 млн рублей", поскольку "следствие считает, что эти деньги являются совместным доходом супругов и использовались для совершения преступлений".

Между тем сам писатель пояснил, что на счет его жены, куда приходит ее пенсия, "повесили долг в 6 миллионов рублей". А "совместная преступная деятельность" Акунина и его жены заключается в том, что денежные средства "направлялись на приобретение и содержание неустановленных технических устройств с публичным доступом в интернет, а также постоянное проживание обвиняемого и его супруги в Великобритании", говорится в посте Бориса Акунина в Telegram.

"Эту чепуху таким залпом запустили неслучайно, - считает писатель. - Российские хватательные органы выходят на новый этап: берутся за членов семей. И коснется это, по-видимому, очень многих". Борис Акунин призвал россиян, проживающих за пределами родины, "ни на какой срок" не отпускать в РФ своих жен, мужей, детей, чтобы не давать "бандитам заложников".

Преследование Бориса Акунина в России

Борис Акунин с 2014 года живет в Лондоне. Он неоднократно открыто критиковал политику президента РФ Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и российское полномасштабное вторжение в Украину.

18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень "террористов и экстремистов". После этого Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении в отношении него уголовных дел по статьям о "фейках" о ВС РФ и о публичном оправдании терроризма.

В России развернулась широкомасштабная кампания против Акунина, в московском издательстве "Захаров", выпускающем его романы, прошли обыски. Издательство АСТ прекратило публикацию произведений Акунина, а ряд книжных магазинов - продажу его книг.

12 января 2024 года Минюст РФ внес Бориса Акунина в список "иностранных агентов". В ведомстве заявили, что он якобы распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее вооруженных сил", и "принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ".

В конце января МВД РФ добавило Бориса Акунина в базу федерального розыска, а в начале февраля Басманный суд заочно арестовал писателя.

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