В РФ недоступны сайты издательств BAbook и Freedom Letters

По словам Бориса Акунина, Роскомнадзор требовал убрать из продажи роман Владимира Сорокина "Наследие", выпущенный издательством Freedom Letters. После отказа сделать это сайты двух издательств были заблокированы.

На территории России заблокированы сайты издательств BAbook писателя Бориса Акунина и Freedom Letters. Об этом в ночь на воскресенье, 30 июня, сообщил технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов , не указав причин блокировки.

Борис Акунин считает истинной причиной этого шага российских властей то, что им "не нравится, что у нас так много читателей в России". А конкретным поводом он назвал продажу романа Владимира Сорокина "Наследие", в котором экспертный центр при Российском книжном союзе выявил "ЛГБТ-пропаганду" и пропаганду насилия над детьми.

"Роман Владимира Сорокина "Наследие", запрещенный российской цензурой, был выпущен издательством Freedom Letters, и BAbook тоже стал продавать книгу - из солидарности с писателем и в знак протеста против цензурных запретов, - рассказали основатель проекта BAbook Акунин (Григорий Чхартишвили) и его директор Павел Истомин в письме к своим постоянным авторам Андрею Макаревичу, Анне Берсеневой, Борису Гребенщикову и Леониду Парфенову. Они пояснили, что несколько дней назад Роскомнадзор потребовал убрать книгу из магазина, угрожая в противном случае заблокировать доступ к сайту. - Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению со стороны организации, которая в демократическом мире имеет репутацию преступной. Мы отказались подчиниться этому требованию, и теперь сайт в России недоступен".

Борис Акунин призвал жителей России использовать средства обхода блокировки сайтов, в частности VPN: "Дорогие читатели, посоветуйте вашим российским друзьям установить VPN - и мы с ними останемся на связи, а "Роскомпозор" умоется."

Основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе опубликовал в Facebook картинку с обложкой романа "Наследие" и подписью "Кремль запрещает - Freedom Letters разрешает".