Быкову назначили штраф из-за интервью с Гребенщиковым

Дмитрия Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за интервью с Борисом Гребенщиковым, сообщил адвокат писателя Василий Кушнир.

Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова на 10 тысяч рублей за участие в деятельности "нежелательной" международной организации. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточнил в разговоре с изданием "Сота" адвокат писателя Василий Кушнир, штраф был назначен за интервью Дмитрия Быкова с музыкантом Борисом Гребенщиковым, которое было опубликовано в сентябре прошлого года на YouTube-канале "Новой Газеты. Европа".

Ранее Быков сообщил, что за это интервью на него составили протокол по административной статье об участии в "нежелательной" организации.

Заочный арест Бориса Акунина

Кроме того, 6 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Его обвиняют в "призывах к терроризму" и распространении "фейков" о российской армии.

Борис Акунин, так же как Дмитрий Быков и Борис Гребенщиков, неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину.

Смотрите также: