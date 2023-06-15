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Борис Гребенщиков оштрафован за "дискредитацию" ВС РФ

Екатерина Венкина
12 мин. назад

Говоря в мае 2022 года о войне в Украине, музыкант сказал: "Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности".

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Концерт Бориса Гребенщикова
Концерт Бориса Гребенщикова в Литве (фото из архива)Фото: Daria Bernstein/DW

Рок-музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков оштрафован на 50 тысяч рублей (548 евро) по статье о "дискредитации" ВС РФ (часть 1 статья 20.3.3 КоАП). Поводом послужили его высказывания в интервью израильскому "9 каналу" о войне России в Украине. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило издание "Медиазона".

Представитель Гребенщикова заявил, что артист "высказывал свое личное мнение", прилагает "все усилия", чтобы материал был удален, а также считает, что срок привлечения к административной ответственности истек в августе 2022 года.

"Это и есть фашизм"

Проверить Гребенщикова просил депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев. Исследование высказываний артиста провели 29 марта.

Говоря о полномасштабном вторжении РФ в Украину, музыкант в мае 2022 года сказал: "Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности".

Среди российских артистов Борис Гребенщиков был одним из первых, кто высказался против войны Москвы в Украине. После этого его концерты в России были отменены. Гребенщиков проживает за пределами РФ, вскоре после начала войны он уехал в Великобританию.

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