Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах"

Отмены в России закона об "иноагентах"потребовали представители "Новой газеты", телеканала "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", онлайн-издания "ОВД-Инфо", а также музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, телеведущий Владимир Познер, журналист Леонид Парфенов и целый ряд других известных организаций и людей, принявшие участие во вторник, 12 октября, в так называемом стрим-марафоне, посвященном этой теме.

Акция, приуроченная к первому дню работы Госдумы РФ нового созыва, получила название "Агенты людей" и транслировалась в режиме реального времени в интернете на YouTube-канале "Дождя".

По словам организаторов мероприятия, их цель состояла в том, чтобы привлечь внимание к петиции за отмену законов об "иноагентах" в РФ и "обратить внимание власти на требования общества". "Мы знаем, что "иностранным агентом" сегодня может быть объявлен любой. А также десятки людей и сотни СМИ и организаций. Этот закон угрожает каждому и должен быть отменен", - говорится в сообщении об акции на сайте телеканала "Дождь", также признанного властями России "иноагентом".

Со своей стороны, Леонид Парфенов, выступая на стрим-марафоне, заявил, что, по его мнению, нынешняя власть в России "хочет править, как Сталин, а жить, как Абрамович".

Первое дело против физлица со статусом СМИ-"иноагента" в РФ

Между тем в тот же день, 12 октября, стало известно возбуждении в России первого административного дела против гражданина, признанного СМИ-"иноагентом". Им стал глава общественной организации "Якутия - Наше мнение" Степан Петров, внесенный в реестр Минюста в августе 2021 года. Теперь ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

До сих пор по этой статье КоАП в России штрафовали только СМИ и их руководителей.

К моменту публикации материала DW петицию за отмену законов об "иноагентах" в России на сайте Change.org подписали более 170 000 человек.

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