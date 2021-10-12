 Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 12.10.2021

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Россия

Российские СМИ и музыканты устроили акцию против закона об "иноагентах"

В стрим-марафоне против закона об "иноагентах" приняли участие "Новая газета", телеканал "Дождь", Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и ряд других представителей общественности.

Логотип телеканала Дождь

Телеканал "Дождь" поддержал стрим-марафон против закона об "иноагентах"

Отмены в России закона об "иноагентах"потребовали представители "Новой газеты", телеканала "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", онлайн-издания "ОВД-Инфо", а также музыканты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, телеведущий Владимир Познер, журналист Леонид Парфенов и целый ряд других известных организаций и людей,  принявшие участие во вторник, 12 октября, в так называемом стрим-марафоне, посвященном этой теме.

Акция, приуроченная к первому дню работы Госдумы РФ нового созыва, получила название "Агенты людей" и транслировалась в режиме реального времени в интернете на YouTube-канале "Дождя".

По словам организаторов мероприятия, их цель состояла в том, чтобы привлечь внимание к петиции за отмену законов об "иноагентах" в РФ и "обратить внимание власти на требования общества". "Мы знаем, что "иностранным агентом" сегодня может быть объявлен любой. А также десятки людей и сотни СМИ и организаций. Этот закон угрожает каждому и должен быть отменен", -  говорится в сообщении об акции на сайте телеканала "Дождь", также признанного властями России "иноагентом".

Со своей стороны, Леонид Парфенов, выступая на стрим-марафоне, заявил, что, по его мнению, нынешняя власть в России "хочет править, как Сталин, а жить, как Абрамович".

Первое дело против физлица со статусом СМИ-"иноагента" в РФ

Между тем в тот же день, 12 октября, стало известно возбуждении в России первого административного дела против гражданина, признанного СМИ-"иноагентом". Им стал глава общественной организации "Якутия - Наше мнение" Степан Петров, внесенный в реестр Минюста в августе 2021 года. Теперь ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей,  сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

До сих пор по этой статье КоАП в России штрафовали только СМИ и их руководителей.

К моменту публикации материала DW петицию за отмену законов об "иноагентах" в России на сайте Change.org подписали более 170 000 человек.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

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