СКР проверяет Андрея Макаревича по делу об экстремизме

Поводом для проверки стал разговор музыканта с телефонным пранкером. В разговоре Макаревич сказал, что он желает победы Украине, обороняющейся от российской агрессии.

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича на предмет наличия в его словах публичных призывов к экстремистской деятельности, сообщило во вторник, 4 июня, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, поводом для проверки стал разговор музыканта с телефонным пранкером, представившимся президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Макаревич пожелал мнимому украинскому президенту "все это выдержать, и сдюжить, и всех победить".

Запись разговора была опубликована прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом (их настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. - Ред.), после чего лидер общественного движения "Ветераны России" Вадим Мироненко написал на Макаревича донос. Наказание по статье о "публичных призывах к экстремистской деятельности" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Андрей Макаревич признан "иноагентом"

Осенью 2022 года Андрей Макаревич стал первым, кто был признан "иноагентом" из-за "иностранного влияния". Минюст РФ усмотрел такое "влияние" в интервью Макаревича украинскому журналисту Дмитрию Гордону и телеканалу "Дождь", где музыкант в числе прочего высказался о войне в Украине.

Министерство юстиции РФ также заявило, что Макаревич в своем Telegram-канале систематически распространяет негативные комментарии о решениях российских властей, обвиняет их в военных преступлениях и отождествляет современную Россию с нацистской Германией.

Андрей Макаревич был дважды оштрафован за отсутствие маркировки "иностранного агента". Последние годы он живет в Израиле.

Дело против Бориса Акунина

В декабре пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи разговора с писателем Борисом Акуниным от имени Зеленского. После этого против Акунина было возбуждено уголовное дело по статьям о фейках про российскую армию и о публичном оправдании терроризма. Спектакли по произведениям Акунина в нескольких российских театрах были отменены, книги писателя стали снимать с продажи.

Борис Акунин многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине. С 2014 года он проживает в Лондоне. Акунин также внесен Минюстом России в список "иноагентов". МВД России объявило его в розыск.