 Бургомистра Берлина разыграли пранкеры Вован и Лексус | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2022

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Германия

Бургомистра Берлина разыграли пранкеры Вован и Лексус

По информации Der Spiegel звонки "фейкового" Кличко европейским политикам, судя по всему, организовали российские пранкеры Вован и Лексус.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Российские пранкеры, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, судя по всему, и были теми злоумышленниками, которые поговорили с правящим бургомистром Берлина Франциской Гиффай (Franziska Giffay) и мэрами еще четырех европейских городов по видеосвязи, выдав себя за мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил в среду, 29 июня, немецкий журналDer Spiegel.

Как следует из публикации, блогеры не признались напрямую, что стоят за розыгрышами европейских политиков, но на соответствующий вопрос ответили: "Вскоре вы узнаете все подробности розыгрыша из нашего шоу".

Помимо правящего бургомистра Берлина, Кузнецов и Столяров разыграли по меньшей мере еще четырех мэров европейских столиц.

"Глубокий фейк"

Канцелярия Сената германской столицы 24 июня сообщила, что Гиффай на протяжении получаса разговаривала по видео-конференц-связи с человеком, выдававшим себя за мэра Кличко. Беседа закончилась преждевременно, так как "ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина".

Канцелярия берлинского Сената полагает, что Гиффай стала жертвой цифровой манипуляции. "Судя по всему, мы столкнулись с дипфейком (deep fake, исключительно реалистичной цифровой подделкой. - Ред.) Не было никаких признаков того, что это ненастоящий человек. Перед нами сидел кто-то, кто выглядел и двигался точно так же, как Кличко", - заявила представитель канцелярии.

Сам Кличко также заявил газете Bild, что не звонил Гиффай. Посол Украины Андрей Мельник подтвердил, что собеседником Гиффай не был Кличко. Расследованием инцидента занимается уголовная полиция Берлина.

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    Автор: Александра Иванова


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