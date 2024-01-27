МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина

В базу федерального розыска Министерства внутренних дел России добавили писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Это обнаружило издание "Медиазона" в пятницу, 26 января. С 2014 года Акунин живет в Лондоне. Он неоднократно выступал с критикой политики российской власти и лично президента Путина, публично осудив аннексию Крыма и войну в Украине.

После начала войны России против Украины произведения Акунина подверглись интенсивному цензурному давлению в РФ. Его имя было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам, а некоторые театры отменили и такие спектакли. В середине декабря 2023 года издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение книг писателя. Остановка продаж произошла и в сети магазинов "Читай-город - Буквоед". Силовики приходили с обыском в московское издательство "Захаров", издающие книги Акунина.

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень "террористов и экстремистов" 18 декабря. Вскоре после этого Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о "фейках" о российских вооруженных силах и о публичном оправдании терроризма.

Акунин был объявлен "иноагентом" после внесения в список "экстремистов"

12 января Министерство юстиции РФ внесло Бориса Акунина в реестр "иностранных агентов". Помимо него в обновленном списке значились автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист "Новой газеты" Александр Минкин и бывший муниципальный депутат из республики Марий Эл Антон Соколов.

В ведомстве также заявили, что все, кроме Минкина, якобы "распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее вооруженных сил". Касательно конкретно Акунина Минюст, помимо прочего, заявил, что писатель "принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ".

Борис Акунин выразил недоумение в связи с его включением в реестр "иноагентов". "Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку", - написал он тогда в своем Telegram-канале.

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