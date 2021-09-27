Суд в Москве зарегистрировал первый иск с требованием отменить итоги ДЭГ

Пресненский суд Москвы зарегистрировал первый иск с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице, его автором стало московское отделение КПРФ. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 27 сентября.

"В адрес Пресненского райсуда поступило административное исковое заявление кандидата в депутаты Государственной Думы по Кунцевскому одномандатному избирательному округу №197 об отмене решения об итогах голосования на участке №5002 (участок, на котором применялось ДЭГ. - Ред.)", - приводит агентство слова пресс-секретаря суда Лела Кокая.

Иск подал кандидат от КПРФ Михаил Лобанов. Ранее замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил "Интерфаксу", что в суд с требованием отменить результаты ДЭГ намерены обратиться все 15 кандидатов от московского отделения партии. Подача исков от 14 остальных представителей КПРФ запланирована на вторник, 28 сентября, сказал пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

Митинг КПРФ против результатов выборов

В субботу, 25 сентября, КПРФ провела в Москве митинг за отмену результатов электронного голосования. Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы уже два года запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. По оценкам корреспондента DW, на мероприятие пришло около тысячи человек.

Представители Компартии заявили, что не признают итоги выборов, назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".

Итоги выборов в Госдуму

Согласно официально утвержденным результатам, победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

Руководство КПРФ не будет заявлять о непризнании итогов выборов в целом, оспаривая только результаты электронного голосования, рассказал источник в партии интернет-порталу "Медуза".

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