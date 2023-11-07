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Суд в РФ заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Сергей Ромашенко
7 ноября 2023 г.

Активистка объявлена в международный розыск по делу о "распространении фейков" об армии РФ. Дело связано с участием Штейн в обсуждении видео, где предполагаемые украинские военные стреляют по ногам пленным россиянам.

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Концерт Pussy Riot в Германии
Концерт Pussy Riot в ГерманииФото: Sean Smuda/ZUMA/picture alliance

Басманный суд Москвы заочно арестовал московского депутата и участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии, сообщило во вторник, 7 ноября, в Telegram-канале агентство ТАСС. В сообщении говорится также, что министерство внутренних дел России объявило Штейн в международный розыск.

Основанием для возбуждения дела против активистки стали ее комментарии в соцсети Twitter (сейчас - соцсеть Х) от 27 марта 2022 года. В тот день Штейн участвовала в обсуждении в Twitter видеозаписи, на которой запечатлено, как предполагаемые украинские военные стреляют по ногам пленным российским солдатам.

В 2021 году Люсе Штейн был назначен год ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". После начала российского вооруженного вторжения в Украину она уехала из России, срезав электронный браслет ФСИН.

Приговор активисту Петру Верзилову

3 ноября суд в Москве заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по статье о "фейках" про российскую армию.

Дело было возбуждено из-за его постов в социальных сетях об убийствах в Буче. По версии следствия, в публикациях содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам России", а в приговоре суда говорится, что Верзилов своими постами "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции".

Власти Украины, журналисты, ООН и ОБСЕ на основании целого ряда расследований пришли к выводу, что во время российской оккупации Бучи в феврале - марте 2022 года были убиты сотни мирных жителей.

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