Суд в Москве утвердил приговор Навальному и Холодному

Решение апелляционного суда означает, что приговор Навальному по так называемому "экстремистскому делу" вступил в силу. В скором времени его переведут в колонию особого режима.

Первый апелляционный суд в Москве во вторник, 26 сентября, утвердил приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному по так называемому "экстремистскому делу". Об этом сообщило издание "Медиазона".

4 августа Московский городской суд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывал девятилетний срок по другому делу, приговорил оппозиционного политика еще к 19 годам колонии особого режима и штрафу в полмиллиона рублей. Также ему назначили ограничение свободы на три года после освобождения и десятилетний запрет на публикации в интернете. Холодному суд дал восемь лет колонии общего режима.

Навального признали виновным в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Даниэля Холодного, в свою очередь, признали виновным в финансировании экстремистской деятельности и участии в деятельности экстремистской организации.

Навального переведут в колонию особого режима

Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что апелляционный суд слегка изменил текст приговора: теперь оппозиционер указан там не как "особо опасный рецидивист", а как "опасный рецидивист". Защита намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

В то же время, отмечает ТАСС, решение апелляционного суда означает, что приговор Алексею Навальному вступил в силу. Следовательно, в скором времени его переведут в колонию особого режима.

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