Суд распорядился изъять деньги Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура РФ добивалась изъятия около 1,4 млрд рублей "Сибирской лизинговой компании", которую связывала с Ходорковским и Лебедевым. Центр "Досье" утверждает, что ее контролирует семья экс-президента "Роснефти".

Мещанский районный суд Москвы распорядился изъять со счетов банка "Траст" и обратить в доход государства средства на сумму 986 млн рублей и 1,8 млн долларов (в общей сложности в пересчете около 1,4 млрд рублей), принадлежащих, как утверждает следствие, бывшим руководителям ЮКОСа и группы МЕНАТЕП Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, передают в понедельник, 24 июня, российские информационные агентства. Тем самым суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к Ходорковскому, Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании".

Иск был подан в связи с невозмещением установленного судом в 2005 году ущерба от "налоговых преступлений". По данным прокуратуры, речь идет о деньгах девяти компаний, которые не осуществляли реальной деятельности, а служили якобы для транзита капитала в пользу ответчиков. Все эти фирмы, кроме "Сибирской лизинговой компании", были ликвидированы.

Между тем расследовательский центр "Досье" писал, что "Сибирская лизинговая компания" не имеет отношения к Ходорковскому, а контролируется через кипрские офшоры семьей бывшего президента "Роснефти" Сергея Богданчикова. Согласно отчету компании за 2023 год, ее чистая прибыль составила почти два миллиарда рублей.

Дело ЮКОСа

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были признаны виновными в ходе процесса по делу ЮКОСа в 2010 году. Их осудили на 14 лет лишения свободы по совокупности с приговором, вынесенным в 2005 году в ходе первого процесса за неуплату налогов. Второе дело строилось на обвинении в хищении 200 млн тонн нефти и попытке легализации выручки от их продажи.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ Владимиром Путиным и покинул Россию. В начале 2024 года его объявили в розыск по обвинению в "фейках" о российской армии. Платон Лебедев был освобожден из колонии в 2014 году.