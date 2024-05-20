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В РФ хотят изъять 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского

Сергей Ромашенко
20 мая 2024 г.

По заключению Генпрокуратуры, общая сумма средств, подлежащих конфискации, составляет 1,413 млрд рублей. Интересующие прокуратуру деньги хранятся на счетах, открытых в банке "Траст".

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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский
Михаил ХодорковскийФото: DW

Генпрокуратура России подала иск к бывшему главе нефтяного концерна ЮКОС Михаилу Ходорковскому, его бизнес-партнеру - бывшему руководителю "Менатепа" Платону Лебедеву и компании "Сибирская лизинговая компания", добиваясь обращения в доход государства  986 млн рублей и 1,8 млн долларов, находящихся, как утверждается, на счетах Ходорковского и Лебедева, сообщили в понедельник, 20 мая, информационные агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источников, общая сумма денежных средств, которые, по заключению Генпрокуратуры, подлежат конфискации, составляет 1,413 млрд рублей. Деньги, интересующие прокуратуру, хранятся в банке "Траст" на счетах девяти компаний - ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс" и "Менатеп лимитед".

Иск "в интересах Российской Федерации"

По сведениям ТАСС, исковое заявление подано "в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений". Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Мещанский суд Москвы 8 мая. Сообщалось, что иск к Ходорковскому, Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании" подан "в интересах Российской Федерации", но суть претензий не раскрывалась. Суд приступит к рассмотрению иска 27 мая. Ответчики по иску не комментировали претензии прокуратуры.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Ходорковского и Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках "дела ЮКОСа". Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована. Президент РФ Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен покинул Россию. Платон Лебедев вышел на свободу в 2014 году.

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