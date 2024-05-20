В РФ хотят изъять 1,4 млрд рублей со счетов Ходорковского

Генпрокуратура России подала иск к бывшему главе нефтяного концерна ЮКОС Михаилу Ходорковскому, его бизнес-партнеру - бывшему руководителю "Менатепа" Платону Лебедеву и компании "Сибирская лизинговая компания", добиваясь обращения в доход государства 986 млн рублей и 1,8 млн долларов, находящихся, как утверждается, на счетах Ходорковского и Лебедева, сообщили в понедельник, 20 мая, информационные агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По словам источников, общая сумма денежных средств, которые, по заключению Генпрокуратуры, подлежат конфискации, составляет 1,413 млрд рублей. Деньги, интересующие прокуратуру, хранятся в банке "Траст" на счетах девяти компаний - ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс" и "Менатеп лимитед".

Иск "в интересах Российской Федерации"

По сведениям ТАСС, исковое заявление подано "в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений". Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Мещанский суд Москвы 8 мая. Сообщалось, что иск к Ходорковскому, Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании" подан "в интересах Российской Федерации", но суть претензий не раскрывалась. Суд приступит к рассмотрению иска 27 мая. Ответчики по иску не комментировали претензии прокуратуры.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Ходорковского и Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, неуплате налогов в рамках "дела ЮКОСа". Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована. Президент РФ Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен покинул Россию. Платон Лебедев вышел на свободу в 2014 году.