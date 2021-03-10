Суд в Москве оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы в пятницу, 2 апреля, оштрафовал руководство социальной сети Twitter в общей сложности на 6,5 млн рублей (около 85 тыс. долларов) по обвинению в неудалении контента с призывами к подросткам принять участие в несанкционированных протестах. В постановлении суда отмечается, что штраф должен быть уплачен в течение 60 суток после вступления решения в законную силу, сообщают информагентство "Интерфакс". Решение суда может быть обжаловано.
Штрафы в 3,2 млн рублей и 3,3 млн рублей назначены по двум административным протоколам. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, на заседания допущены только участники разбирательства. 2 апреля суд должен рассмотреть еще один административный протокол в отношении Twitter и три аналогичных протокола в отношении Facebook. Рассмотрение подобных административных протоколов в отношении Google суд отложил на 4 мая, предоставив представителям компании время для ознакомления с материалами дела.
9 марта стало известно, что в мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. "Правонарушения" были совершены с 22 по 24 января, пояснили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.
Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года
23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.
В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.
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Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман