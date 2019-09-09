В Москве подали в суд на ведущие социальные сети

В мировой суд Москвы поступило в общей сложности 12 протоколов в отношении социальных сетей Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, а также компании Google, которых обвиняют в неудалении контента с призывами подростков к участию в несанкционированных протестах. Об этом сообщает со ссылкой на представителей суда информагентство "Интерфакс" во вторник, 9 марта, поясняя, что два административных протокола составлены в отношении Telegram, один - в отношении TikTok, и по три протокола - в отношении Facebook, Twitter и Google.

Речь идет о "правонарушениях", совершенных с 22 по 24 января, пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Зульфия Гуринчук. Судебные заседания по рассмотрению протоколов в отношении TikTok и Telegram назначены в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы на 6 апреля, в случае других соцсетей и Google - на 2 апреля. Наказание за правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

Протесты в РФ в январе и феврале 2021 года

23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.

В октябре 2017 года Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску, связанному с этим делом, присудил Навальному компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в его отношении статьи Европейской конвенции о правах человека о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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