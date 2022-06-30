 Суд в Москве назначил реальный срок участнице Pussy Riot Люсе Штейн | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2022

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Россия

Суд в Москве назначил реальный срок участнице Pussy Riot Люсе Штейн

Наказание по "санитарному делу" в отношении Люси Штейн изменено на реальное лишение свободы сроком на 31 день, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Выступление Pussy Riot

Выступление Pussy Riot

Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy RiotЛюсе Штейн наказание в виде ограничения свободы по так называемому "санитарному делу" на реальный срок. "Судом удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л.П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг, 30 июня.

Участница панк-группы Pussy Riot, московский муниципальный депутат Люся Штейн находится за пределами РФ. В начале апреля она сообщила о своем отъезде из-за войны в Украине, опубликовав в Twitter видеозапись, на которой разрезает браслет слежения на щиколотке. "Расставание - маленькая смерть, но вынуждена досрочно разорвать свои отношения с российской федерацией (орфография и пунктуация авторские. - Ред.)", - прокомментировала она. В середине мая МВД России объявило Штейн в розыск.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил активистку к одному году ограничения свободы. Он признал ее виновной по так называемому "санитарному делу", заведенному после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок".

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:59

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