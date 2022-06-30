Суд в Москве назначил реальный срок участнице Pussy Riot Люсе Штейн

Пресненский суд Москвы заменил участнице Pussy RiotЛюсе Штейн наказание в виде ограничения свободы по так называемому "санитарному делу" на реальный срок. "Судом удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л.П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг, 30 июня.

Участница панк-группы Pussy Riot, московский муниципальный депутат Люся Штейн находится за пределами РФ. В начале апреля она сообщила о своем отъезде из-за войны в Украине, опубликовав в Twitter видеозапись, на которой разрезает браслет слежения на щиколотке. "Расставание - маленькая смерть, но вынуждена досрочно разорвать свои отношения с российской федерацией (орфография и пунктуация авторские. - Ред.)", - прокомментировала она. В середине мая МВД России объявило Штейн в розыск.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил активистку к одному году ограничения свободы. Он признал ее виновной по так называемому "санитарному делу", заведенному после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок".

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

