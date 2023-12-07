  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Суд в Москве на 3 месяца продлил арест адвокатам Навального

Сергей Гуща
7 декабря 2023 г.

Адвокаты Липцер, Кобзев и Сергунин останутся под арестом до середины марта, постановил Басманный суд Москвы на закрытом заседании. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

https://p.dw.com/p/4ZtNn
Алексей Липцер, один из адвокатов Алексея Навального, за решеткой в зале суда
Адвокат Алексей Липцер в судеФото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального останутся в СИЗО до 13 марта 2024 года. Такое решение вынес в четверг, 7 декабря, Басманный суд Москвы на закрытом заседании в отношении Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, сообщил корреспондент "Медиазоны".

Адвокатов обвиняют в участии в экстремистском сообществе, своей вины они не признают. Как утверждает следствие, благодаря адвокатам Навальный, который уже три года находится в заключении, поддерживал связь с неназванной экстремистской организацией.  

Сергунин, Кобзев и Липцер были арестованы 13 октября. Они защищали Навального на процессе по обвинению в участии в экстремистском сообществе. 16 ноября Росфинмониторинг внес трех адвокатов в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Их банковские счета были заблокированы.

Ранее в России были признаны экстремистскими основанный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть региональных штабов сторонников политика.

Смотрите также:

Борис Зимин о санкциях против олигархов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тысяча дней заключения Алексея Навального: акция у российского посольства в Берлине

Тысяча дней заключения Алексея Навального: акция у российского посольства в Берлине

Навальный находится за решеткой уже тысячу дней. Акция в поддержку оппозиционера прошла у российского посольства в Берлине. Репортаж DW.
15 октября 2023 г.02:25 мин.
external

В Берлине прошел марш к третьей годовщине отравления Навального

В Берлине прошел марш к третьей годовщине отравления Навального

Сотни сторонников российской приняли участие в марше по центру Берлина, приуроченному к третьей годовщине отравления Навального
20 августа 2023 г.03:04 мин.