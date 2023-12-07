Суд в Москве на 3 месяца продлил арест адвокатам Навального

Адвокаты Липцер, Кобзев и Сергунин останутся под арестом до середины марта, постановил Басманный суд Москвы на закрытом заседании. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального останутся в СИЗО до 13 марта 2024 года. Такое решение вынес в четверг, 7 декабря, Басманный суд Москвы на закрытом заседании в отношении Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, сообщил корреспондент "Медиазоны".

Адвокатов обвиняют в участии в экстремистском сообществе, своей вины они не признают. Как утверждает следствие, благодаря адвокатам Навальный, который уже три года находится в заключении, поддерживал связь с неназванной экстремистской организацией.

Сергунин, Кобзев и Липцер были арестованы 13 октября. Они защищали Навального на процессе по обвинению в участии в экстремистском сообществе. 16 ноября Росфинмониторинг внес трех адвокатов в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Их банковские счета были заблокированы.

Ранее в России были признаны экстремистскими основанный Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" и сеть региональных штабов сторонников политика.

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