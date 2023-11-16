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Адвокатов Навального причислили к экстремистам и террористам

Евгений Жуков
16 ноября 2023 г.

Внесение людей в перечень "экстремистов и террористов" означает, что против них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Адвокаты Кобзев, Липцер и Сергунин были арестованы в середине октября.

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Адвокат Вадим Кобзев в суде. 13 октября 2023 г.
Адвокат Вадим Кобзев в суде. 13 октября 2023 г.Фото: Yevgeny Kurakin/AFP/Getty Images

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов трех адвокатов Алексея Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, которые в середине октября были арестованы по делу об экстремистском сообществе. Соответствующая информация опубликована ведомством в четверг, 16 ноября.

Попадание в этот список означает, что против оказавшихся в нем лиц возбуждены дела по "экстремистским" и "террористическим" статьям уголовного кодекса. Согласно российскому законодательству, средства фигурантов этого перечня должны быть заморожены банками, а их обслуживание - приостановлено.

Защищавшие оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального адвокаты Сергунин, Кобзев и Липцер были задержаны в Москве 13 октября и в тот же день арестованы Басманным райсудом на два месяца. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, юристов обвинили в участии в "экстремистском сообществе" из-за того, что они якобы передавали информацию от Навального его команде.

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