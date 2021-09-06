Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, Максима Знака - к 10 годам

Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума Координационного совета(КС) Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. В понедельник, 6 сентября, Минский областной суд признал ее виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности.

Одновременно суд приговорил к 10 годам заключения еще одного члена президиума белорусской оппозиции Максима Знака, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Дело Колесниковой и Знака

Белорусский музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико. После его ареста она стала одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко. Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии белорусской погранслужбы, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков позже заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Адвокат Максим Знак был задержан также в сентябре, ему было предъявлено обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Судебный процесс в отношении Колесниковой и Знака начался 4 августа и проходил в закрытом режиме.

Массовые протесты после выборов президента

В Беларуси после голосования 9 августа 2020 года начались мирные многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем официально был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно объявленным ЦИК результатам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых, честных выборов.

При подавлении протестных акций силовики проявляли крайнюю жестокость, а задержанные подвергались пыткам. По данным правозащитного центра "Весна", за десять месяцев в стране было возбуждено более 3000 уголовных дел против участников президентской кампании, активистов их штабов, рядовых участников мирных акций протеста. Многие государства, в том числе Германия, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

На фоне массовых протестов белорусская оппозиция создала Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе о механизме проведения повторных президентских выборов. Большинство его членов сейчас находится под арестом или в вынужденной эмиграции. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

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