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Суд в ФРГ: Фирмы обязаны объяснять рекламу с эко-подтекстом

Павел Мыльников
27 июня 2024 г.

Компания Katjes, поддерживающая проекты защиты климата, говорила в рекламе о "климатически нейтральном" производстве сладостей, несмотря на выбросы. Суд обязал ее отказаться от спорной рекламы.

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Жевательные конфеты Katjes
Жевательные конфеты KatjesФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Компании в Германии, использующие в рекламе своей продукции словосочетание "климатически нейтральный", должны уже в рекламном сообщении объяснить потребителям, что именно имеют в виду. Такое решение вынесла в четверг, 27 июня, Федеральная судебная палата в Карлсруэ.

Суд в Карлсруэ рассматривал иск к производителю конфет-тянучек Katjes, который в своем каталоге заявил, что производит сладости "климатически нейтральным" способом. На упаковке с конфетами были размещены URL-адрес и QR-код, ведущие на сайт фирмы ClimatePartner. В самом процессе производства сладостей не обойтись без выбросов, но для их компенсации компания поддерживает проекты защиты климата с помощью фирмы-консультанта по вопросам окружающей среды.

Истец - объединение по защите от недобросовестной конкуренции во Франкфурте-на-Майне - счел, что такая реклама Katjes вводит в заблуждение. По его мнению, от потребителей была скрыта важная информация - например о том, как именно достигается климатическая нейтральность.

Суд: Сокращение выбросов и их компенсация - не равноценные меры

Федеральная судебная палата встала на сторону истца и обязала Katjes отказаться от спорной рекламы. Объяснять значение спорного словосочетания необходимо прежде всего потому, что сокращение выбросов углекислого газа и компенсация этих выбросов не являются равноценными мерами достижения климатической нейтральности, пояснили в суде.

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