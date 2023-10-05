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В Азербайджане арестовали двух бывших президентов Карабаха

Даниил Сотников
5 октября 2023 г.

Азербайджан после проведения военной операции продолжает арестовывать лидеров Нагорного Карабаха.

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Азербайджанский полицейский
Фото: Emmanuel Dunand/AFP

Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывших "президентов" Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, а также "экс-главу парламента" Давида Ишханяна, сообщает азербайджанское агентство APA в четверг, 5 октября.

Какие обвинения предъявлены арестованным, не уточняется. Аркадий Гукасян был лидером Карабаха в 1997-2007 годах, Бако Саакян стал его преемником и руководил до 2020 года. Давид Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Всех троих Служба государственной безопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку 3 октября. Против них возбудили уголовные дела по неназванным статьям. В Азербайджане их называют сепаратистами.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Силовая операция Баку в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, а 28 сентября "президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Территорию Карабаха покинуло почти все армянское население. Из 100 тысяч человек в республике осталось не более 1000 этнических армян, сообщили в ООН.

После проведения военной операции в Нагорном Карабахе азербайджанские силы начали задерживать бывших лидеров непризнанной республики.

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