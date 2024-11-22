Суд отложил решение по делу Трампа о выплатах порноактрисе

Адвокаты Трампа утверждают, что дело о выплатах Сторми Дэниэлс нужно закрыть, так как республиканец переизбран президентом США. Обвинение просит отсрочки на четыре года.

Верховный суд штата Нью-Йорк на неопределенный срок отложил вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о так называемых "деньгах за молчание" - выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые производились из фонда предвыборного фонда политика. Решение судьи Хуана Мерчана было опубликовано на сайте судебной системы штата в пятницу, 22 ноября.

Причиной для переноса стало получение ходатайств как от адвоката Трампа, так и от прокурора по его делу, указал Мерчан. Окружной прокурор требовал перенести оглашение приговора - судья не приводит подробностей о том, идет речь о более раннем или позднем сроке. Защита политика же хочет предоставить суду некие дополнительные документы. Суд дал адвокатам экс-главы Белого дома время до 2 декабря, после чего обвинение должно ответить на доводы защиты - до 9 декабря.

Изначально заседание, на котором Трампу должны были вынести вердикт по тянущемуся уже несколько лет делу, должно было пройти 26 ноября. Новый срок окончательного заседания суда Мерчан не указал.

Адвокаты Трампа требуют закрыть дело, так как это будет мешать его президентству

Защита избранного президента просила у суда отсрочку до 20 декабря, отмечает телеканал CNN. С учетом наступающих после этого рождественских выходных это могло бы означать, что вердикт Трампу сложно было бы вынести до его инаугурации, которая намечена на 20 января.

Именно то, что Трамп вновь выиграл на президентских выборах в США, защита считает одним из главных новых доводов, позволяющим снять с него обвинения. По их мнению, обвинительный приговор создаст "неконституционные препятствия для способности президента управлять страной".

Сторона обвинения также принимает во внимание факт переизбрания Трампа и считает, что приговор вряд ли вынесут "до окончания предстоящего президентского срока ответчика", пишет CNN, ссылаясь на письмо окружного прокурора Мерчану. После инаугурации Трамп может избежать наказания в том числе и из-за того, что у него вновь будет президентский иммунитет - поэтому обвинение попросило об отсрочке до 2029 года.

Только дело о выплатах Дэниэлс дошло до суда

Начавшийся в апреле суд против Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс - первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента страны. Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка.

Порноактриса угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году, но получила от его представителей деньги за молчание. Сам по себе этот факт не наказуем в Соединенных Штатах, однако, по мнению обвинения, для выплат актрисе были использованы средства из предвыборного фонда Трампа. Этот факт, а также действия представителей Трампа в связи с сокрытием данных, служат поводом для уголовного преследования.

Помимо дела о выплатах "денег за молчание" (в нем фигурирует не только Дэниэлс, но и ещё несколько людей, которым представители Трампа, предположительно, платили за сокрытие данных об интимных связах кандидата в президенты), против Трампа велись еще три расследования. Речь идет о двух обвинениях в попытках вмешательства в президентские выборы 2020 года - на федеральном уровне и отдельно на уровне штата Джорджия, где представители Трампа требовали пересмотра итогов голосования. Однако оба они на данный момент "повисли", не дойдя до суда.

Кроме того, Трампа обвиняли в нарушении федерального законодательства в связи с хранением секретных документов в его особняке. Однако в июле это дело было закрыто.