Суд отказался исключить "Медузу" из реестра СМИ-"иноагентов"

Суд в Москве отказался удовлетворить иск онлайн-издания "Медуза" об исключении из списка СМИ - "иностранных агентов", сообщает издание в пятницу, 4 июня. При этом министерство юстиции не смогло предоставить документы, которые бы свидетельствовали об иностранном финансировании "Медузы". Предоставленную Минюстом справку Росфинмониторинга для служебного пользования было нельзя приобщить к делу, передает корреспондент "Медузы" из зала Замоскворецкого суда.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, представляющий интересы "Медузы" намерен обжаловать судебное решение.

О том, что зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA "Medusa Project" включено в перечень "иноагентов", министерство юстиции РФ сообщило 23 апреля, не пояснив причины. Из-за внесения в список издание потеряло практически все свои заработки и было вынуждено обратиться за финансовой помощью к читателям.

Реестр СМИ-"иноагентов"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). В списке СМИ-"иноагентов" числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Радио Свобода" и "Голос Америки". В конце апреля Минюст России включил в реестр "Медузу" и "Первое Антикоррупционное СМИ".

3 июня издание VTimes, созданное в конце июля 2020 года журналистами, уволившимися из газеты "Ведомости" в знак протеста против действий нового руководства, объявило, что с 12 июня прекращает свою работу в связи с включением издания в список "СМИ-иноагентов".

31 мая основанный Владимиром Гусинским и Антоном Носиком новостной портал Newsru.com объявил о закрытии после более чем 20 лет деятельности. Журналисты издания пояснили, что причины этого шага экономические, но "вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране".

В середине мая российскими властями были заблокированы банковские счета московского бюро медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а его сотрудникам вручено уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила организации постановление о розыске ее банковских счетов и их аресте.

Усилившееся в последние месяцы давление российских властей на независимые СМИ аналитики связывают с приближающимися выборами в Госдуму.

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