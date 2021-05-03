 Суд отказался исключить ″Медузу″ из реестра СМИ-″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

Суд отказался исключить "Медузу" из реестра СМИ-"иноагентов"

Замоскворецкий суд не удовлетворил иск об исключении издания "Медуза" из реестра СМИ-"иноагентов", хотя Минюст не смог приобщить к делу документы, подтверждающие иностранное финансирование.

Участник акции в Петербурге против закона об иностранных агентах

Суд в Москве отказался удовлетворить иск онлайн-издания "Медуза" об исключении из списка СМИ - "иностранных агентов", сообщает издание в пятницу, 4 июня. При этом министерство юстиции не смогло предоставить документы, которые бы свидетельствовали об иностранном финансировании "Медузы". Предоставленную Минюстом справку Росфинмониторинга для служебного пользования было нельзя приобщить к делу, передает  корреспондент "Медузы" из зала Замоскворецкого суда.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, представляющий интересы "Медузы" намерен обжаловать судебное решение.

О том, что зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA "Medusa Project" включено в перечень "иноагентов", министерство юстиции РФ сообщило 23 апреля, не пояснив причины. Из-за внесения в список издание потеряло практически все свои заработки и было вынуждено обратиться за финансовой помощью к читателям.

Реестр СМИ-"иноагентов"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, "иностранным агентом" может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). В списке СМИ-"иноагентов" числятся уже около 20 организаций и физлиц, в том числе телеканал "Настоящее Время", "Радио Свобода" и "Голос Америки". В конце апреля Минюст России включил в реестр "Медузу" и "Первое Антикоррупционное СМИ".

3 июня издание VTimes, созданное в конце июля 2020 года журналистами, уволившимися из газеты "Ведомости" в знак протеста против действий нового руководства, объявило, что с 12 июня прекращает свою работу в связи с включением издания в список "СМИ-иноагентов".

31 мая основанный Владимиром Гусинским и Антоном Носиком новостной портал Newsru.com объявил о закрытии после более чем 20 лет деятельности. Журналисты издания пояснили, что причины этого шага экономические, но "вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране".

В середине мая российскими властями были заблокированы банковские счета московского бюро медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", а его сотрудникам вручено уведомление об исполнительном производстве по судебным решениям в отношении ООО "РСЕ/РС". Кроме того, служба судебных приставов направила организации постановление о розыске ее банковских счетов и их аресте.

Усилившееся в последние месяцы давление российских властей на независимые СМИ аналитики связывают с приближающимися выборами в Госдуму.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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