 ЕС встревожен включением ″Медузы″ в список ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2021

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Россия

ЕС встревожен включением "Медузы" в список "иноагентов"

Ограничение работы независимых СМИ противоречит международным обязательствам России, уверены в Брюсселе.

Логотип издания Meduza

Логотип издания Meduza

Евросоюз обеспокоен дальнейшими ограничениями работы независимых СМИ в России и не принимает решение министерства юстиции РФ внести интернет-издание "Медуза" (Meduza) в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, обнародованном в субботу, 24 апреля, в Брюсселе.

"Давняя позиция Европейского Союза заключается в том, что так называемый закон об "иноагентах" способствует систематическому ущемлению основных свобод и ограничивает права гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции в России", - подчеркивают в Европейской службе внешних связей (EEAS). Брюссель "чрезвычайно тревожит" то, что российские власти продолжают ограничивать работу независимых медиа-платформ, а также отдельных журналистов и других медиа-агентов. "Это противоречит международным обязательствам России и ее ответстсвенности в области прав человека", - уверены в ЕС.

В Брюсселе также напоминают, что обязанность средств массовой информации заключается в том, чтобы освещать "вопросы, представляющие общественный интерес", а властей -  в том, чтобы журналисты "могли делать это в атмосфере, свободной от страха и запугивания".

Редакция "Медузы" продумывает план действий

Минюст 23 апреля сообщил, что в перечень "иноагентов" включены зарегистрированное в Латвии юридическое лицо SIA "Medusa Project" и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Редакция "Медузы" уже заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.

"Иноагент" - дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу и зарабатывать на жизнь", - подчеркнули в редакции издания. Там также пообещали в выходные продумать план действий, 26 апреля обсудить его на редколлегии с участием всех сотрудников, а 27 апреля - с членами наблюдательного совета издания.

В перечне "иноагентов" - уже 19 физических и юридических лиц

В реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - интернет-ресурс "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России

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