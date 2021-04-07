"Радио Свобода" в России оштрафовали уже на 1 млн долларов

Общая сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором (РКН) на медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента, составила 71,5 млн рублей (около 1 млн долларов). Как собщила пресс-служба РКН в среду, 7 апреля, всего в отношении "РСЕ/РС" и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении.

В ведомстве указали, что 7 апреля Тверской суд Москвы отказал медиакорпорации в удовлетворении жалоб на 20 постановлений о штрафах, наложенных за отсутствие соответствующей маркировки на всех ее ресурсах. "Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. "РСЕ/РС" и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней", - сообщила пресс-служба РКН.

Как заявил агентству "Интерфакс" руководитель Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый, медиакорпорация намерена обжаловать все наложенные на нее штрафы за отсутствие соответствующей маркировки, уже поданы 244 апелляционные жалобы. По его словам, Тверской суд Москвы рассмотрел уже 72 апелляционных дела. "В удовлетворении жалоб нам отказано", - сказал Шарый. В медиакорпорации считают наложенные штрафы частью ведущейся против нее целенаправленной кампании, сообщает агентство Reuters.

Шрифт маркировки должен быть в два раза больше основного

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Регламентирована также маркировка аудио- и видеоматериалов.

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