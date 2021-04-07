 ″Радио Свобода″ в России оштрафовали уже на 1 млн долларов | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2021

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Россия

"Радио Свобода" в России оштрафовали уже на 1 млн долларов

Всего за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента в отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении.

Штаб-квартира медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Праге

Штаб-квартира медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в Праге

Общая сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором (РКН) на медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС)  за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента, составила 71,5 млн рублей (около 1 млн долларов). Как собщила пресс-служба РКН в среду, 7 апреля, всего  в отношении "РСЕ/РС" и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении.

В ведомстве указали, что 7 апреля Тверской суд Москвы отказал медиакорпорации  в удовлетворении жалоб на 20 постановлений о штрафах, наложенных за отсутствие соответствующей маркировки на всех ее ресурсах. "Общая сумма штрафов по данным 20 постановлениям составляет 5,5 млн рублей. "РСЕ/РС" и его гендиректор обязаны оплатить назначенные штрафы в течение 60 дней", - сообщила пресс-служба РКН.  

Как заявил агентству "Интерфакс" руководитель Русской службы Радио Свобода Андрей Шарый, медиакорпорация намерена обжаловать все наложенные на нее штрафы за отсутствие соответствующей маркировки, уже поданы 244 апелляционные жалобы. По его словам, Тверской суд Москвы рассмотрел уже 72 апелляционных дела. "В удовлетворении жалоб нам отказано", - сказал Шарый. В медиакорпорации считают наложенные штрафы частью ведущейся против нее целенаправленной кампании, сообщает агентство Reuters.

Шрифт маркировки должен быть в два раза больше основного

Закон о СМИ-иноагентах был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости. Регламентирована также маркировка аудио- и видеоматериалов.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:01

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ (21.11.2019)

 

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Берлин критикует Москву за ярлык "иноагентов" для зарубежных СМИ - DW Новости (15.11.2017)  

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