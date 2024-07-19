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Суд ООН признал незаконной поселенческую политику Израиля

Лиза Ламбрехт
19 июля 2024 г.

Создание израильских поселений на палестинских территориях нарушает международное право и равносильно "аннексии", счел Международный суд ООН.

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Международный суд ООН в Гааге
Международный суд ООН в ГаагеФото: Daniel Kalker/picture alliance

Международный суд ООН в Гааге постановил, что политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Действия Израиля "равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", говорится в консультативном решении суда, вынесенном в пятницу, 19 июля.

"Государство Израиль обязано как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории", - заявил председатель Международного суда ООН Наваф Салам.

В постановлении суда также говорится о "незаконной оккупации" сектора Газа. Израиль прекратил оккупацию этой территории еще в 2005 году, но после того, как в 2007 году к власти там пришла террористическая группировка ХАМАС, сохранил блокаду региона.

Палестинские власти на Западном берегу реки Иордан назвали решение Международного суда ООН "историческим". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что "еврейский народ не является оккупантом на своей земле".

Решение Международного суда ООН было вынесено в ответ на обращение Генеральной Ассамблеи, которая попросила оценить правовые последствия действий Израиля на палестинских территориях еще в 2022 году, то есть до нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября2023 года. Выводы суда ООН не являются обязательными к исполнению, но, по мнению аналитиков могут ослабить общественную поддержку Израиля.

Шестидневная война 1967 года

Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот и Восточный Иерусалим, а позднее аннексировал их. В то же время Израиль до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега реки Иордан. Возведение Израилем жилья на этой территории считается одним из ключевых препятствий к урегулированию многолетнего палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. 

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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