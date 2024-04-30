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Суд ООН отклонил иск Никарагуа к ФРГ по делу о геноциде

Кирилл Шестаков
30 апреля 2024 г.

Германия не обязана прекращать военную поддержку Израиля, постановил Международный суд ООН.

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Niederlande | Den Haag | Friedenspalast Internationaler Gerichtshof
Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Международный суд ООН во вторник, 30 апреля, отклонил иск Никарагуа к Германии по делу о предполагаемом нарушении конвенции о предупреждении геноцида, сообщает агентство Reuters. Германия не обязана прекращать помощь Израилю, в том числе через экспорт оружия, постановил суд в Гааге. В то же время суд ООН отклонил просьбу Германии о прекращении судебного разбирательства.

Иск Никарагуа против Германии

В иске Никарагуа против Германии, слушания по которому прошли 8-9 апреля в Международном суде ООН, утверждается, что Германия, оказывая Израилю военную помощь, "не выполнила своего обязательства по предотвращению геноцида, совершенного и совершаемого в отношении палестинского народа" и, таким образом, "способствовала совершению геноцида в нарушение конвенции" и других элементов международного права.

В иске также содержалась просьба к суду принять "временные меры" в отношении Германии, которые могли бы привести к приостановке военной помощи Берлина Израилю.

Германия категорически отвергла обвинения Никарагуа в том, что Берлин якобы способствует совершению геноцида в секторе Газа. Уполномоченная по международному праву в немецком МИД Таня фон Услар-Гляйхен (Tania von Uslar-Gleichen) утверждает, что подобные обвинения "не имеют под собой ни правовых, ни фактических оснований".

Фон Услар-Гляйхен заявила, что Берлин не нарушает международные конвенции и нормы. По ее словам, Германия выступает за право Израиля на самооборону после нападения на него террористов ХАМАС 7 октября 2023 года, а безопасность Израиля - приоритет для ФРГ. При этом Берлин принимает меры для обеспечения прав и защиты гражданского населения в секторе Газа.

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