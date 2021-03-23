Суд рассматривает по существу дело в отношении Соболь

Судебный участок мирового судьи №276 на выезде в Перовском райсуде начал рассмотрение по существу дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста и соратницы Алексея Навального - Любови Соболь. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила корреспондент DW из зала суда.

Соболь хотела проводить съемку процесса и принесла с собой камеру. Ее попросили ходатайствовать о разрешении на съемку. Судья Инна Шилободина зачитала, какие возможны последствия, если соратница Навального не перестанет снимать. У камеры - широкоугольный объектив, поэтому в кадр могли попасть все сидевшие за столом прокурора. Объектив был направлен на приставов.

"Камера что, передает коронавиус? Почему вы хотите что-то скрыть?" - в свою очередь спросила юрист ФБК. Судья в ответ предупредила, что может удалить Соболь с заседания, и объявила перерыв.

Сторона обвинения представит доказательства

Как отмечал адвокат Владимир Воронин, сторона обвинения должна представить свои доказательства. Как ожидается, будут допрошены потерпевшие. "По этому делу у нас три потерпевших - теща (возможного соучастника отравления Навального - Константина. - Ред.) Кудрявцева, его жена и его несовершеннолетний сын, - пояснял защитник. - Потом начнется допрос свидетелей, если они явятся, - это большое количество сотрудников полиции, которые оформляли, и те, кто сопровождали Любовь, когда она находилась у квартиры Кудрявцева".

Дело вернули в суд первой инстанции

Дело было возвращено в суд первой инстанции в связи с допущенной ранее ошибкой мирового судьи и изменением статьи рассмотрения. Оно будет вестись по части 2 статьи 139 УК - о "незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения".

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Соболь остается под домашним арестом

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по другому, "санитарному", уголовному делу - о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы 19 марта продлил арест Соболь до 23 июня. Вместе с тем ей разрешили посещать храм, однократный прием нотариуса, а также водить и забирать ребенка из школы

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