Суд ЕС отклонил иск главы ПМХ Зубицкого об отмене санкций

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 6 декабря, отклонил заявление владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого с требованием снять с него санкции ЕС, введенные против ряда влиятельных россиян в связи с российской агрессией в Украине.

Зубицкий был внесен в санкционный список Евросоюза в апреле 2022 года как совладелец, председатель правления и генеральный директор ПМХ. "Он является акционером группы "Кокс", материнской компании ПМХ и крупнейшего в России производителя товарного кокса, которая была основана депутатом Государственной думы Борисом Зубицким. Таким образом, он является влиятельным бизнесменом, работающим в секторе экономики, который является существенным источником доходов для правительства Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС 11 апреля 2022 года.

16 июня 2022 года Зубицкий подал иск, оспаривающий решение Совета ЕС.

Большая часть исков российских олигархов отклонена

Осенью 2023 года суд в Люксембурге отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные санкции Евросоюза. В частности, отклонены заявления предпринимателя Михаила Гуцериева, который попал в санкционный список ЕС в отношении белорусов за поддержку Александра Лукашенко; иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР Геннадия Тимченко, а также его жены Елены Тимченко; бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна; бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК) и его супруги Галины Пумпянской.

Санкции в отношении этих лиц Совет ЕС обосновал поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Россияне сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

Десятки исков от россиян и белорусов ждут решений

Суд ЕС в Люксембурге рассматривает десятки исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщила DW пресс-служба суда. Большая часть исков подана в 2022 году российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери Евгения Пригожина и сыну миллиардера Дмитрия Пумпянского. Частично суд удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина.

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