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Суд ЕС снял санкции с сына миллиардера Пумпянского

Виталий Кропман
29 ноября 2023 г.

К моменту подачи иска Александр Пумпянский отказался от всех постов в компании отца. Суд посчитал, что только родственная связь с российским миллиардером недостаточна для нахождения под ограничениями.

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Здание суда ЕС в Люксембурге
Здание суда ЕС в ЛюксембургеФото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance

Суд Евросоюза принял решение исключить из санкционных списков сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, Александра. Соотвествующее решение опубликовано на сайте суда во вторник, 29 ноября. Пумпянского-младшего включили в санкционные списки ЕС в марте 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину.

Как указывается в решении суда, основанием для этого стало то, что он на тот момент был членом совета директоров в принадлежащих отцу Трубной металлургической компании и группе "Синара". Таким образом, он являлся "физическим лицом, связанным с влиятельным бизнесменом, действующим в экономических секторах, которые являются существенным источником дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", отмечается в документе. Более того, посчитали в суде, Пумпянский-младший на тот момент получал выгоду, оказывая поддержку российскому правительству.

К моменту подачи иска Александр Пумпянский отказался от всех постов в компании отца. Суд посчитал, что только родственная связь с российским миллиардером недостаточна для нахождения под ограничениями.

В компенсации отказать

В июле 2022 года Пумпянский-младший, имеющий гражданство Швейцарии, рассказал изданию Blick, что в результате блокировки его активов он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит, от него потребовали вернуть взятый в лизинг автомобиль BMW X7, компания Swisscom разорвала его договор на пользование сотовой связью, ему и его семье не хватает наличных денег. Он заявил, что выступает против войны в Украине и вынужден переехать в Турцию.

Обращаясь в суд, Александр Пумпянский, в частности, заявил, что включение его в санкционные списки в связи с поддержкой агрессивной войны в Украине, нанесло ущерб его репутации, негативно сказалось на его общественных и семейных отношениях. Он потребовал возмещения ущерба в размере 100 000 евро. Однако в этом суд ему отказал.

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