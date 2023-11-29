Суд ЕС снял санкции с сына миллиардера Пумпянского

К моменту подачи иска Александр Пумпянский отказался от всех постов в компании отца. Суд посчитал, что только родственная связь с российским миллиардером недостаточна для нахождения под ограничениями.

Суд Евросоюза принял решение исключить из санкционных списков сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, Александра. Соотвествующее решение опубликовано на сайте суда во вторник, 29 ноября. Пумпянского-младшего включили в санкционные списки ЕС в марте 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину.

Как указывается в решении суда, основанием для этого стало то, что он на тот момент был членом совета директоров в принадлежащих отцу Трубной металлургической компании и группе "Синара". Таким образом, он являлся "физическим лицом, связанным с влиятельным бизнесменом, действующим в экономических секторах, которые являются существенным источником дохода для правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", отмечается в документе. Более того, посчитали в суде, Пумпянский-младший на тот момент получал выгоду, оказывая поддержку российскому правительству.

К моменту подачи иска Александр Пумпянский отказался от всех постов в компании отца. Суд посчитал, что только родственная связь с российским миллиардером недостаточна для нахождения под ограничениями.

В компенсации отказать

В июле 2022 года Пумпянский-младший, имеющий гражданство Швейцарии, рассказал изданию Blick, что в результате блокировки его активов он лишился возможности обслуживать ипотечный кредит, от него потребовали вернуть взятый в лизинг автомобиль BMW X7, компания Swisscom разорвала его договор на пользование сотовой связью, ему и его семье не хватает наличных денег. Он заявил, что выступает против войны в Украине и вынужден переехать в Турцию.

Обращаясь в суд, Александр Пумпянский, в частности, заявил, что включение его в санкционные списки в связи с поддержкой агрессивной войны в Украине, нанесло ущерб его репутации, негативно сказалось на его общественных и семейных отношениях. Он потребовал возмещения ущерба в размере 100 000 евро. Однако в этом суд ему отказал.

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