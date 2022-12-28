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Сторонники России на митинге в Мюнхене 9 мая 2022 годаФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Сторонница "русского мира" Прохорова вернулась в РФ из ФРГ

Екатерина Венкина
43 мин. назад

Юлия Прохорова, получившая в Германии скандальную известность из-за эпатирующих высказываний о войне в Украине, вернулась в Россию.

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Россиянка Юлия Прохорова, которая получила в Германии скандальную известность из-за эпатирующих высказываний о войне в Украине, вернулась в Россию. Об этом сообщила во вторник, 27 декабря, сама Прохорова в своем Telegram-канале. "Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь)", - написала она, добавив, что "не спала более суток" из-за перелета в РФ.

В одном из постов Прохорова подтвердила, что до этого находилась "в местах не столь отдаленных" и за это время якобы успела "написать книгу" о Европе. В ее записях в Telegram был перерыв с 14 октября по 27 декабря.

Находилась в Германии нелегально

В конце ноября заместитель пресс-секретаря прокуратуры баварского города Ландсхут Мартин Штрунц (Martin Strunz) сообщил DW, что Юлия Прохорова, в отношении которой в Германии шло расследование по "подозрению в одобрении преступных деяний"" депортации из ФРГ не подвергалась.

Полиция Нижней Баварии и прокуратура Ландсхута 14 октября опубликовали совместное заявление для прессы. В нем сообщалось - без упоминания имени девушки - об обыске в квартире 30-летней россиянки в Ландсхуте, в ходе которого были изъяты три смартфона и ноутбук. В сообщении подчеркивалось, что гражданка РФ находилась в Германии нелегально.

"В отношении обвиняемой есть подозрения, что в ее публикациях в социальных СМИ имеется состав преступлений, связанных с поощрением и одобрением деяний, связанных с угрозами и оскорблением", - отметил Штрунц 22 ноября.

Скандальные ролики

Высказывания Юлии Прохоровой в соцсетях многие наблюдатели расценили как поддержку агрессии РФ в отношении Украины, а также как одобрение ненависти и насилия. На одном из роликов, опубликованных Прохоровой в Telegram-канале в октябре, она танцевала под звуки взрывов российских ракет в Днепре. На другой видеозаписи она приставала к украинским беженкам.

До этого, 9 мая, Юлия Прохорова станцевала "Калинку" на митинге в поддержку украинцев в Мюнхене.

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