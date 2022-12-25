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Беженцы в итальянском порту, спасенные в Средиземном мореФото: Valeria Ferraro/AP/picture alliance
МиграцияЕвропа

DPA: Механизм ЕС по беженцам не работает в полной мере

Анна Неверова
1 ч. назад

К программе по приему беженцев из стран Средиземноморья присоединились 13 государств. За полгода распределены лишь 255 человек, хотя в изначальном плане говорилось о 8000 в течение года.

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Запущенный в ЕС механизм распределения беженцев, прибывающих в страны Средиземноморья, не работает в полной мере. Об этом пишет в субботу, 24 декабря, агентство dpa, проанализировав данные, предоставленные Еврокомиссией. Согласно этим сведениям, спустя полгода после запуска механизма положительное решение принято только в отношении 255 из более чем 8000 ищущих убежища мигрантов, которых договорились распределить между собой 13 стран. Большинство из них - 212 человек - приехали в Германию.

Механизм распределения беженцев, прибывающих в страны Средиземноморья, был согласован 13 странами ЕС в июне. Государства договорились поддержать таким образом Грецию, Кипр, Италию, Мальту и Испанию. Договоренность предполагает, что государства могут либо принять людей, ищущих убежища, либо оказать им финансовую или иную поддержку. При этом прием мигрантов считается предпочтительным вариантом.

Участие в программе является добровольным. К ней также могут присоединиться страны, не входящие в Европейский союз, в частности - Норвегия и Швейцария. Изначально механизм запущен на один год.

Распределенные мигранты находились в Италии и на Кипре

В связи с медленной реализацией программы власти Италии неоднократно жаловались на недостаточную поддержку со стороны других государств ЕС. Вместе с тем из принятых 255 мигрантов большинство - 207 - изначально находились в этой стране, а затем были распределены по другим государствам. По сведениям dpa, Люксембург разрешил пребывание пяти человек, Франция - 38, Германия - 164. Остальные 48 человек, принятых ФРГ, ранее находились на Кипре. В Германии беженцы из стран Средиземноморья должны пройти стандартную процедуру предоставления убежища.

"После встречи министров внутренних дел стран ЕС в конце ноября было подчеркнуто, что страны обязались приложить больше усилий для реализации механизма солидарности", - отмечает агентство. По его данным, в Еврокомиссии заявили о подготовке дальнейшего распределения мигрантов не только из Италии и Кипра, но и из других государств.

Впервые механизм распределения беженцев, которые пытаются попасть в страны Европы через Средиземное море, был задействован в 2019 году. Тогда его согласовали четыре страны: Италия, Мальта, Франция и Германия. Договоренность, утвержденная на уровне Еврокомиссии, касалась только мигрантов, спасенных в море. Действие механизма также было ограничено по времени.

Операции по спасению беженцев в Средиземном море 

Помимо приема беженцев Германия активно участвует в спасении мигрантов в Средиземном море. Немецкие суда регулярно проводят спасательные операции. Так, в ноябре в порту итальянского города Катания высадили 140 мигрантов с корабля ФРГ "Humanity 1".

Вместе с тем правое правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее вступления в должность в конце октября ужесточило миграционную политику. В страну согласились пускать только раненых, женщин и детей. В Риме считают, что о мигрантах, находящихся на кораблях, должны заботиться те государства, под флагом которых ходят суда.

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