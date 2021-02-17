 Столтенберг не увидел непосредственной угрозы атаки на НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2021

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Мир

Столтенберг не увидел непосредственной угрозы атаки на НАТО

По словам Йенса Столтенберга, непосредственной опасности нападения на альянс со стороны РФ и КНР на данном этапе нет. Генсек НАТО также отметил, что действия Анкары взывают у альянса "серьезную озабоченность".

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит "непосредственной угрозы военной атаки" ни на одну из стран - членов альянса. Такое заявление он сделал в понедельник, 15 марта, обращаясь к членам комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета этого органа по вопросам безопасности и обороны.

Столтенберг ответил на вопрос о том, существует ли опасность для союзников по альянсу со стороны Китая или России.

По его словам, одна из причин отсутствия на данном этапе непосредственных угроз - наличие статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, основанной на идее того, что "если один союзник (по альянсу. - Ред.) подвергнется нападению, то это вызовет ответную реакцию со стороны всего альянса". "Это - одна из главных причин того, что нам удалось сохранить мир в Европе на протяжении более 70 лет", - уверен Йенс Столтенберг.

Столтенберг: действия Анкары вызывают "серьезную озабоченность"

Отдельно генсек альянса коснулся взаимодействия с Турцией, в отношении которой он выразил "серьезную озабоченность". По словам Столтенберга, позиции Анкары и Североатлантического альянса расходятся по вопросу о спорных островах в Восточном Средиземноморье, по решению Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также по ситуации с демократическими правами человека в этой стране.

"Но я считаю, что НАТО по крайней мере может обеспечить важную платформу для обсуждения этих вопросов, поднятия их и проведения серьезных дебатов и дискуссий по различным проблемам", - резюмировал глава альянса.

К Турции перешло командование оперативной группой высокой готовности НАТО

С начала января командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перешло к Турции.

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. Так, Польша возглавляла группу в 2020 году, Германия - в 2019-м, а Италия - в 2018-м.

В 2021 году Турция отметила 69-летие со дня вступления в НАТО.

Протокол был подписан 17 октября 1951 года, однако официальное страна присоединилась к блоку 18 февраля 1952 года - одновременно с Афинами. Анкара стала 13-м полноправным участником организации.

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    Автор: Александра Елкина


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